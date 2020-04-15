В предыдущие два дня курсы иностранных валют снижались по отношению к рублю на открытии Мосбиржи.

Доллар и евро растут к рублю на открытии биржевых торгов

Фото: Известия / Сергей Коньков

Российский рубль ослабил позиции по отношению к доллару и евро на открытии биржевых торгов. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 10:00 по московскому времени, курс доллара вырос на 0,8% — до 73,57 рубля. Евро подорожал на 0,6% — до 80,6 рубля.

Через несколько минут иностранные валюты перешли к снижению. В 10:08 курс доллара оказался на отметке 73,48 рубля, а евро — 80,54 рубля.

Банк России установил официальный курс доллара на 15 апреля на отметке 73,31 рубля. Официальный курс евро — 80,12 рубля.

Как сообщал 5-tv.ru, в предыдущие два дня рубль усиливал позиции к доллару и евро на открытии биржевых торгов. Это было связано с ростом цен на нефть. «Черное золото» начало дорожать после того, как страны-участницы ОПЕК+ договорились о снижении добычи.

Читайте также

+1° Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
73.32
-0.20 80.12
-0.42
Вопреки пандемии: представители каких знаков зодиака разбогатеют в апреле?

Последние новости

11:31
Грабители отобрали у петербуржца четыре тысячи медицинских масок
11:20
Женщина, которая поет: Тест о жизни Аллы Пугачевой
11:19
Самолет выкатился за пределы ВПП при взлете в Татарстане
11:18
«Моя муза и вдохновение»: Киркоров трогательно поздравил Пугачеву с днем рождения
11:11
Трамп обвинил ВОЗ в неправильных рекомендациях по борьбе с COVID-19
11:04
Почему крушение «Титаника» стало культовой катастрофой?

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 апреля, для всех знаков зодиака
Названы места с высоким риском заражения коронавирусом
Агрессивные психопатки: Три женских имени, с обладательницами которых лучше не связываться

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок