Доллар и евро растут к рублю на открытии биржевых торгов

Российский рубль ослабил позиции по отношению к доллару и евро на открытии биржевых торгов. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 10:00 по московскому времени, курс доллара вырос на 0,8% — до 73,57 рубля. Евро подорожал на 0,6% — до 80,6 рубля.

Через несколько минут иностранные валюты перешли к снижению. В 10:08 курс доллара оказался на отметке 73,48 рубля, а евро — 80,54 рубля.

Банк России установил официальный курс доллара на 15 апреля на отметке 73,31 рубля. Официальный курс евро — 80,12 рубля.

Как сообщал 5-tv.ru, в предыдущие два дня рубль усиливал позиции к доллару и евро на открытии биржевых торгов. Это было связано с ростом цен на нефть. «Черное золото» начало дорожать после того, как страны-участницы ОПЕК+ договорились о снижении добычи.