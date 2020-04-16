Процедура сохраняется в родильных домах для младенцев.

Плановую вакцинацию в России приостановили из-за коронавируса

Фото: www.globallookpress.com / Karl-Josef Hildenbrand

Плановая вакцинация детей и взрослых в России приостановлена в связи с пандемией коронавируса решением Минздрава РФ. Об этом сообщил помощник главы ведомства Алексей Кузнецов, пишет ТАСС.

«Вакцинация сейчас приостановлена в связи с распространением коронавирусной инфекции», — сказал чиновник.

При этом, по его словам, процедуру сохраняют в родильных домах для новорожденных. Необходимой и целесообразной мерой считают принятое решение и в Роспотребнадзоре. Глава ведомства Анна Попова направила письмо с рекомендацией приостановить вакцинацию в регионы еще месяц назад. Уточняется, что эти ограничения в первую очередь касаются взрослого населения, так как оно наиболее подвержено риску заболевания COVID-19.

Вакцины от коронавируса на сегодняшний день нет в мире. Над ней работают в различных странах ученые, в том числе и в России. Ранее 5-tv.ru писал о том, что прототип вакцины от COVID-19 впервые был опробован на человеке в США.

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