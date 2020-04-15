Прототип вакцины от COVID-19 впервые опробован на человеке
Добровольцем выступила 44-летняя американка.
Закрыть
Смотрите также:
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
Лайфхак от врачей: как за пару минут сделать дома медицинскую маску
Звезда «Мажора» и «Содержанок» рассмешила поклонников своим видом на самоизоляции
Три женских имени, обладательницы которых выглядят моложе своих лет
Рики Мартин впервые показал лицо их с мужем-художником пятимесячного сына
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
Стали известны новые подробности госпитализации Татьяны Булановой
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 13 по 19 апреля
Защищены ли от коронавируса те, кто перенес ветрянку или корь — мнение иммунолога
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 10 апреля, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Twitter @meggi_07; Facebook / Jennifer Haller Coronavirus Covid-19 Vaccine Pioneer & American Hero
Первым человеком в мире, который испытал на себе экспериментальную вакцину от коронавируса нового типа, стала жительница Сиэтла в штате Вашингтон Дженнифер Халлер, мать двоих детей, пишет «Экономика сегодня».
После инъекции в плечо у 44-летней женщины немного поднялась температура, а на второй день стала болеть рука, однако затем все пришло в норму. Пациентка находится в изоляции.
В одном из интервью Халлер, которая в повседневной жизни работает менеджером, объяснила свой поступок тем, что «горда помочь», ведь США занимают первое место в мире по числу заболевших и умерших от последствий COVID-19.
В соцсетях создано множество групп в поддержку женщины, где ее называют «пионером вакцины» и «американским героем».
Вместе с тем президент страны Дональд Трамп обвинил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) в том, что именно из-за ее ошибок заболевание коронавирусом в мире доросло до масштабов пандемии и принял решение приостановить взносы, которые составляли 500 миллионов долларов ежегодно.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
- 15 апр
- Названы самые востребованные вакансии в условиях пандемии коронавируса
- 15 апр
- Доля бессимптомных носителей коронавируса в России возросла до 30%
- 15 апр
- Коронавирус выявили у 35 мигрантов в Ленинградской области
- 15 апр
- Видео: вечеринка в режиме самоизоляции по-итальянски
- 15 апр
- Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 15 апреля
- 15 апр
- Трамп приостановил взносы в ВОЗ
- 15 апр
- Семейство Газмановых приняло диковинный челлендж «вверх тормашками»
- 15 апр
- Лекарство от Эболы способно блокировать новый коронавирус
- 15 апр
- Число инвалидов может возрасти в России после эпидемии коронавируса
- 15 апр
- Посольство США в РФ объяснило ситуацию с застрявшими российскими школьниками
Читайте также
93%
-0.20 80.12
-0.42
Нашли ошибку?