Добровольцем выступила 44-летняя американка.

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Фото, видео: Twitter @meggi_07; Facebook / Jennifer Haller Coronavirus Covid-19 Vaccine Pioneer & American Hero

Тема:
Эпидемия коронавируса

Первым человеком в мире, который испытал на себе экспериментальную вакцину от коронавируса нового типа, стала жительница Сиэтла в штате Вашингтон Дженнифер Халлер, мать двоих детей, пишет «Экономика сегодня».

После инъекции в плечо у 44-летней женщины немного поднялась температура, а на второй день стала болеть рука, однако затем все пришло в норму. Пациентка находится в изоляции.

В одном из интервью Халлер, которая в повседневной жизни работает менеджером, объяснила свой поступок тем, что «горда помочь», ведь США занимают первое место в мире по числу заболевших и умерших от последствий COVID-19.

В соцсетях создано множество групп в поддержку женщины, где ее называют «пионером вакцины» и «американским героем».

Вместе с тем президент страны Дональд Трамп обвинил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) в том, что именно из-за ее ошибок заболевание коронавирусом в мире доросло до масштабов пандемии и принял решение приостановить взносы, которые составляли 500 миллионов долларов ежегодно.

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Тема:
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