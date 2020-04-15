Первым человеком в мире, который испытал на себе экспериментальную вакцину от коронавируса нового типа, стала жительница Сиэтла в штате Вашингтон Дженнифер Халлер, мать двоих детей, пишет «Экономика сегодня».

После инъекции в плечо у 44-летней женщины немного поднялась температура, а на второй день стала болеть рука, однако затем все пришло в норму. Пациентка находится в изоляции.

В одном из интервью Халлер, которая в повседневной жизни работает менеджером, объяснила свой поступок тем, что «горда помочь», ведь США занимают первое место в мире по числу заболевших и умерших от последствий COVID-19.

В соцсетях создано множество групп в поддержку женщины, где ее называют «пионером вакцины» и «американским героем».

Вместе с тем президент страны Дональд Трамп обвинил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) в том, что именно из-за ее ошибок заболевание коронавирусом в мире доросло до масштабов пандемии и принял решение приостановить взносы, которые составляли 500 миллионов долларов ежегодно.

Полезная информация:

ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112