Звезда российской эстрады Алла Пугачева 15 апреля отмечала свой день рождения. Ей исполнился 71 год. Примадонну поздравили друзья и коллеги, а также подписчики в социальных сетях. Певица поблагодарила всех, опубликовав пост в Instagram.

«Жива, здорова, счастлива! Пошла на восьмой десяток. Спасибо всем за поздравления», - написала Пугачева.

Instagram @alla_orfey

Подписчики в комментариях выразили благодарность Примадонне за ее творчество, пожелали здоровья и долгих лет жизни.

«С Днем рождения, дорогая Алла Борисовна!!! В детстве, юности и в зрелом возрасте всегда с вашими песнями! Берегите себя!!!!»

«Здоровья вам! Все остальное у вас есть!» - написали фанаты.

Алла Пугачева ни капли не стесняется своего возраста. Она счастлива в браке с Максимом Галкиным, с которым они воспитывают двойняшек – шестилетних Гарри и Лизу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Галкин показал трогательное видео с Пугачевой в ее день рождения.