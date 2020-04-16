«Жива, здорова, счастлива!» — Пугачева поблагодарила всех за поздравления
Примадонне 15 апреля исполнился 71 год.
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Фото, видео: Instagram @alla_orfey
Звезда российской эстрады Алла Пугачева 15 апреля отмечала свой день рождения. Ей исполнился 71 год. Примадонну поздравили друзья и коллеги, а также подписчики в социальных сетях. Певица поблагодарила всех, опубликовав пост в Instagram.
«Жива, здорова, счастлива! Пошла на восьмой десяток. Спасибо всем за поздравления», - написала Пугачева.
Подписчики в комментариях выразили благодарность Примадонне за ее творчество, пожелали здоровья и долгих лет жизни.
«С Днем рождения, дорогая Алла Борисовна!!! В детстве, юности и в зрелом возрасте всегда с вашими песнями! Берегите себя!!!!»
«Здоровья вам! Все остальное у вас есть!» - написали фанаты.
Алла Пугачева ни капли не стесняется своего возраста. Она счастлива в браке с Максимом Галкиным, с которым они воспитывают двойняшек – шестилетних Гарри и Лизу.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Галкин показал трогательное видео с Пугачевой в ее день рождения.
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