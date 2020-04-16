«Вечно молодая»: Галкин показал трогательное видео с Пугачевой в ее день рождения

Известный российский ведущий и шоумен Максим Галкин опубликовал в Instagram нежное видео с участием своей супруги Примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой. Сегодня эстрадной звезде исполнился 71 год. Впрочем, судя по кадрам на странице ее мужа, певица остается все такой же бодрой и энергичной, а ее внешности многие могут только позавидовать. На своем примере Пугачева доказывает поклонникам, что возраст — это всего лишь цифра в паспорте. А выглядеть свежо и подтянуто можно всегда.

Просмотрев видео с именинницей, фанаты с трудом подбирали слова восхищения. Некоторые даже не стали скрывать, что считают Пугачеву эталоном для подражания. К комплиментам и поздравлениям также присоединились многие звезды российского шоу-бизнеса.

Instagram @maxgalkinru

«Красивая, мудрая, неповторимая, Алла Борисовна, с днем рождения!» — написала Яна Рудковская.

«Королева, с днем рождения!» — поздравила певицу Ольга Бузова.

«Красивая женщина, с днем рождения, дорогая Алла Борисовна! Всех благ!» — пожелала поп-исполнительница Светлана Лобода.

«С днем рождения!!! Любовь на века», — присоединилась к поздравлениям певица Слава.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Пугачеву поздравила с днем рождения Виталина Цымбалюк-Романовская.