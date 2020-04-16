Премьер-министр РФ поручил Федеральной налоговой службе полностью отработать алгоритм подачи заявлений.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Russian Government; 5-tv.ru

Правительство уже приступило к выполнению поручений президента. Речь о новых мерах поддержки граждан и бизнеса в условиях пандемии. Как сказал Михаил Мишустин, безвозмездную финансовую помощь предприниматели начнут получать уже с 18 мая.

«Начиная с мая, организациям малого и среднего бизнеса, индивидуальным предпринимателям из перечня пострадавших отраслей будут выделяться соответствующие выплаты. Главное, что компании, которые получат эти выплаты берут на себя обязательства максимально сохранить рабочие места на уровне не менее 90 % численности на 1 апреля. Размер такой выплаты будет рассматриваться на 1 апреля», — сказал председатель правительства РФ.

Премьер поручил Федеральной налоговой службе полностью отработать алгоритм подачи заявлений. Программой будет охвачено более полумиллиона представителей малого и среднего бизнеса, в котором трудятся более трех миллионов сотрудников.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что названы сроки наступления пика заболеваемости коронавирусом в России.

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