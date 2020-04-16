Названы сроки наступления пика заболеваемости коронавирусом в России

Доктор медицинских наук Николай Малышев в ходе онлайн-конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня» обозначил сроки наступления пика заболеваемости коронавирусом в РФ. По словам врача-инфекциониста, уровень пандемии достигнет максимальных показателей ориентировочно в июне–июле.

Профессор отметил, что в ближайшие недели количество инфицированных новым внеклеточным агентом будет только увеличиваться, как и число умерших пациентов, сообщает «Экономика сегодня». Николай Малышев считает, что бояться цифр статистики не стоит.

«Каждый день мы видим все большее количество заболевших, но поскольку опять-таки большинство экспертов сходятся во мнении, что пик будет где-то в июне–июле, то, конечно, эти цифры нас не должны пугать, как бы они значимы ни были», — сказал Николай Малышев.

Специалист подчеркнул, что сложность ситуации по коронавирусу заключается в большом количестве инфицированных, у которых болезнь проходит бессимптомно. Такие люди во время передвижения по городу могут заражать других граждан.

Николай Малышев добавил, что вакцина от COVID-19 будет создана не ранее чем через год-полтора после начала ее разработки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ученые обнаружили людей с иммунитетом к коронавирусу.

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