Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналиста о том, собирается ли Владимир Путин посетить православный храм на Пасху в условиях пандемии коронавируса. В этом году христианский праздник приходится на 19 апреля.

«Я пока не могу вам сказать об этих планах президента. Мне неизвестно о них», — признался представитель Кремля.

Ранее российский лидер регулярно присутствовал на церковном богослужении. Как писал 5-tv.ru, в 2019 году Путин посетил праздничную церемонию в московском Храме Христа Спасителя, где торжественный молебен совершил патриарх Кирилл. Там же глава Русской православной церкви освятил икону «Спас Нерукотворный», созданную для главного храма Вооруженных сил России.