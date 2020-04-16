Песков ответил на вопрос, пойдет ли Путин в храм на Пасху
В прошлые годы президент РФ посещал церковную службу в православный праздник.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналиста о том, собирается ли Владимир Путин посетить православный храм на Пасху в условиях пандемии коронавируса. В этом году христианский праздник приходится на 19 апреля.
«Я пока не могу вам сказать об этих планах президента. Мне неизвестно о них», — признался представитель Кремля.
Ранее российский лидер регулярно присутствовал на церковном богослужении. Как писал 5-tv.ru, в 2019 году Путин посетил праздничную церемонию в московском Храме Христа Спасителя, где торжественный молебен совершил патриарх Кирилл. Там же глава Русской православной церкви освятил икону «Спас Нерукотворный», созданную для главного храма Вооруженных сил России.
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