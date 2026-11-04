Путин зажег свечу перед иконой на выставке «Христианская традиция»

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Василиса Власова
Василиса Власова 25 0

На ней были изображены святые благоверный князь Дмитрий Донской и преподобная Ефросиния Московская.

Фото, видео: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев; 5-tv.ru

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Президент России Владимир Путин ознакомился с экспозицией «Христианская традиция. Наши дни». В ходе посещения выставки глава государства поставил свечу к иконе святых благоверных князя Дмитрия Донского и преподобной Ефросинии Московской.

Вместе с главой государства были патриарх Московский и всея Руси Кирилл и митрополит Симферопольский и Крымский Тихон Шевкунов.

До начала знакомства с выставкой Путин направился к образу, установленному у входа, поместил свечу в лунку кандила и приложился к образам святых на иконе.

Для верующих Димитрий Донской и Евфросиния Московская — образец христианского супружества. Они стали образцом верности, взаимной поддержки и совместного служения Отечеству. Их союз укрепил Московское княжество и стал фундаментом династии московских князей.

Их брак заключен в 1366 году, чтобы прекратить вражду между Московским и Суздальско-Нижегородским княжествами. За 22 года супружества Евдокия (будущая Евфросиния) родила 12 детей. После смерти Димитрия Донского в 1389 году она стала регентшей при сыновьях и около 20 лет помогала им управлять государством. Позже приняла монашеский постриг с именем Евфросиния и основала Вознесенский монастырь в Московском Кремле.

Затем, в 2015 году был установлен общий день памяти святых — 1 июня.

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