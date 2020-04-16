Ученые Алтайского государственного технического университета имени И. И. Ползунова (АлтГТУ) разработали технологию, позволяющую повышать прочность льда для строительных нужд. Как рассказала 5-tv.ru доцент кафедры специальных материалов АлтГТУ Елена Ананьева, армирование льда различными тканями и даже нанонаполнителями позволяет увеличить его прочность минимум в три раза, а стекловолокно — в восемь раз. Такие разработки, по ее словам, могут быть использованы для строительства в Арктике.

«Для чего это надо? В первую очередь, для освоения Арктики. Это поверхность, покрытая льдом, и на ней планируется установка коммуникаций, жилых помещений, складов, зон посадки дронов. Соответственно, места этих сооружений должны быть обладать определенной степенью надежности. Для этого можно применять послойное армирование льда. Оно поможет при таком виде нагружения повысить устойчивость льда, путем торможения растущей магистральной трещины, которую мы видели при испытаниях. Соответственно в монолите эти трещины будут просто останавливаться на тканях и армирующих элементах», — описала механизм Ананьева.

Также ученая показала, как ведет себя армированный различными способами лед при давлении на него, смоделированном по аналогии с местами переправы через реку. Под воздействием давления лед не трескается, как обычно, а плавно прогибается.

«При наличии армированного слоя со стороны приложения нагрузки мы видим, что лед разрушился, образовалась трещина, но за счет слоя армировки он не рассыпался, он зафиксирован. Если по определенной толщине льда на переправе мы положим несколько армированных слоев, то мы, таким образом, закрепим лед. Эффект триплекса», — пояснила доцент.

Такие технологии только изучаются, но в будущем могут быть использованы для строительства дорог и переправ в Арктике.

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