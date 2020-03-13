В США оценили обнаружение Россией американского лагеря во льдах Арктики

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Ниса Мурзанаева
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Российские самолеты Ту-142 нашли временную базу Соединенных Штатов всего через пять дней после ее появления.

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Фото, видео: ТАСС/Ковалев Петр, /Alejandro Pena

Американские журналисты оценили обнаружение Россией лагеря США во льдах Арктики. Об этом сообщает Popular Mechanics.

«Интересно, как русские нашли лагерь во льдах. База расположена в 50 милях от материка, вокруг — бесконечные ледяные поля <…> Но посыл ясен: Россия способна установить местонахождение сил США даже в Арктике», — цитирует ФАН автора статьи.

Инцидент произошел в море Бофорта к северу от Аляски. Каждые два года военные США проводят учения, предназначенные для проверки готовности спецслужб работать в арктических условиях.

В какой-то момент американский лагерь «засекли» российские самолеты Ту-142. Воздушные судна начали кружить над временной базой США под названием Seadragon. В итоге американские силы вынуждены были поднять в воздух истребители F-22 Raptor (США) и CF-18 Hornet (Канада). «Стычка» произошла в международном воздушном пространстве, поэтому все закончилось благополучно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что опубликованы кадры полета российских Ту-142 над Атлантикой в сопровождении британских истребителей.

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