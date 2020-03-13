В США оценили обнаружение Россией американского лагеря во льдах Арктики

Американские журналисты оценили обнаружение Россией лагеря США во льдах Арктики. Об этом сообщает Popular Mechanics.

«Интересно, как русские нашли лагерь во льдах. База расположена в 50 милях от материка, вокруг — бесконечные ледяные поля <…> Но посыл ясен: Россия способна установить местонахождение сил США даже в Арктике», — цитирует ФАН автора статьи.

Инцидент произошел в море Бофорта к северу от Аляски. Каждые два года военные США проводят учения, предназначенные для проверки готовности спецслужб работать в арктических условиях.

В какой-то момент американский лагерь «засекли» российские самолеты Ту-142. Воздушные судна начали кружить над временной базой США под названием Seadragon. В итоге американские силы вынуждены были поднять в воздух истребители F-22 Raptor (США) и CF-18 Hornet (Канада). «Стычка» произошла в международном воздушном пространстве, поэтому все закончилось благополучно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что опубликованы кадры полета российских Ту-142 над Атлантикой в сопровождении британских истребителей.