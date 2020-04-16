Полиция проверит видео задержания пожилой москвички без пропуска
Ранее в сети появились кадры, где стражи порядка задержали женщину, которая, по словам автора ролика, вышла в магазин, расположенный в ста метрах от дома.
Закрыть
Смотрите также:
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
Что нужно и что категорически нельзя делать в Чистый четверг
Стали известны новые подробности госпитализации Татьяны Булановой
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 13 по 19 апреля
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 10 апреля, для всех знаков зодиака
«Привет Джигану» — Агата Муцениеце заявила, что ее избил Павел Прилучный
«Он пообещал, что уничтожит меня»: Елена Корикова о том, кто пустил ее карьеру «под откос»
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 12 апреля, для всех знаков зодиака
«На креативе»: Семенович прогулялась в халате, бигудях и тапочках
«Как у Лободы!» — Фанаты разглядели у Веры Брежневой шестой палец на ноге
Фото, видео: Известия / Алексей Майшев; Twitter @WildWildMoscow
Полиция Москвы начала проверку после публикации в сети видео задержания пожилой женщины в столичном районе Текстильщики. Как объяснил автор ролика, правоохранители повезли его мать в участок из-за того, что она якобы нарушила режим самоизоляции и передвигалась по городу без специального пропуска, хотя пенсионерка отошла только в магазин, находящийся в ста метра от ее дома.
Как видно на размещенных в интернете кадрах, стражи порядка заставляют с их точки зрения нарушительницы сесть в служебную машину, а она настойчиво сопротивляется. Как отмечает один из полицейских, в ходе конфликта пенсионерка даже расцарапала ему лицо.
Сын пожилой москвички в то же время утверждает, что ее задержание было незаконным и напоминает, что его мать страдает хроническими заболеваниями.
«По факту размещения в сети Интернет информации о доставлении в полицию пожилой женщины проводится служебная проверка», — цитирует сообщение пресс-службы главка московской полиции ТАСС.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что москвич с собакой был задержан 4 апреля. За нарушение режима самоизоляции в его отношении был составлен административный протокол. На видео с задержанием слышно, как мужчина желает смерти полицейским, их детям, женам и матерям.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
Читайте также
42%
1.00 81.28
0.61
Нашли ошибку?