Ранее в сети появились кадры, где стражи порядка задержали женщину, которая, по словам автора ролика, вышла в магазин, расположенный в ста метрах от дома.

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Фото, видео: Известия / Алексей Майшев; Twitter @WildWildMoscow

Полиция Москвы начала проверку после публикации в сети видео задержания пожилой женщины в столичном районе Текстильщики. Как объяснил автор ролика, правоохранители повезли его мать в участок из-за того, что она якобы нарушила режим самоизоляции и передвигалась по городу без специального пропуска, хотя пенсионерка отошла только в магазин, находящийся в ста метра от ее дома.

Как видно на размещенных в интернете кадрах, стражи порядка заставляют с их точки зрения нарушительницы сесть в служебную машину, а она настойчиво сопротивляется. Как отмечает один из полицейских, в ходе конфликта пенсионерка даже расцарапала ему лицо.

Сын пожилой москвички в то же время утверждает, что ее задержание было незаконным и напоминает, что его мать страдает хроническими заболеваниями.

«По факту размещения в сети Интернет информации о доставлении в полицию пожилой женщины проводится служебная проверка», — цитирует сообщение пресс-службы главка московской полиции ТАСС.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что москвич с собакой был задержан 4 апреля. За нарушение режима самоизоляции в его отношении был составлен административный протокол. На видео с задержанием слышно, как мужчина желает смерти полицейским, их детям, женам и матерям.

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