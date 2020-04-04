Административный протокол составлен на мужчину с собакой, задержанного в Москве

Молодой человек прогуливался с псом на закрытых для посещения Патриарших прудах и не реагировал на требования полицейских.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин; Twitter @patriarshi

В отношении молодого человека, который в нарушение правил самоизоляции, прогуливался с собакой на Патриарших прудах в Москве, составлен административный протокол, сообщает ГУ МВД столицы.

Посещение парков и зон отдыха в Москве было запрещено до 1 мая по указу мэра Москвы. Однако 4 апреля полицейские, патрулировавшие район, заметили молодого человека с собакой, который гулял на Патриарших прудах, закрытых для посещения. На замечания правоохранителей о нарушении им режима самоизоляции, молодой человек не реагировал и вступил в спор с патрульными.

«Поскольку молодой человек не выполнил законные требования сотрудников полиции и вступил с ними в словесную перепалку, полицейские задержали его и доставили в ОМВД Хамовники. Собаку забрала жена задержанного», — сообщили в ГУ МВД.

Также молодой человек на протяжении нескольких часов отказывался назвать свои данные правоохранителям. Впоследствии в отношении его был составлен протокол об административном правонарушении, в частности о неповиновении распоряжению сотрудника полиции.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что власти Москвы ввели штрафы за нарушение режима самоизоляции. Соответствующий документ подписал мэр столицы Сергей Собянин.

В московский Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) внесены изменения, которые устанавливают административную ответственность для тех, кто не соблюдает требования режима повышенной готовности.

Физлицам, которые нарушат данные требования, грозит штраф в размере четырех тысяч рублей. Если гражданин повторит нарушение вновь или с использованием транспортного средства — он будет обязан уплатить пять тысяч рублей.

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