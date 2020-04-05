Полное видео задержания москвича с собакой, который проклинал полицейских
Иисус Воробьев нарушил режим самоизоляции и впоследствии устроил перепалку с задержавшими его полицейскими.
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Фото, видео: ТАСС / Шарифулин Валерий; 5-tv.ru
5-tv.ru публикует полное видео задержания москвича с собакой, который нарушил режим самоизоляции и впоследствии устроил перепалку с задержавшими его полицейскими.
Изначально Иисус Воробьев пытался договориться со стражами порядка, чтобы они позволили ему отвести животное домой. После того, как правоохранители объяснили мужчине, что он находится в статусе административно-задержанного и не может покинуть патрульный автомобиль, москвич начал в агрессивной форме изрыгать проклятия в адрес сотрудников полиции, находящихся при исполнении служебных обязанностей.
«Дайте, я ее отведу до дома!» — говорит Иисус Воробьев.
«Да вы не выйдете, вы административно-задержанный. Присядьте!» — вежливо возражает страж порядка.
«Давайте вы со мной пройдете, я отведу ее. В чем проблема-то, не пойму?! Вы знаете, я желаю вам, чтобы вы все сдохли вместе со своими детьми, женами, матерями…», — заявляет задержанный мужчина.
«Вы понимаете, что вы говорите с сотрудниками полиции?» — напоминает правоохранитель.
«Я это хорошо понимаю», — подтверждает Иисус Воробьев.
Поводом для задержания агрессивного москвича стала его реакция на требования полицейских не нарушать указ мэра Москвы, в котором обозначены четкие правила соблюдения режима самоизоляции, в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции.
По числу заболевших столица России находится на первом месте — там заражены 3357 человек. Иисус Воробьев, несмотря на запрет гулять в парках, отправился на Патриаршие пруды с собакой. Патрульные, заметив его, сделали замечание, однако москвич сначала проигнорировал требования стражей порядка, а затем вступил с ними в жаркую полемику.
Иисус Воробьев был задержан, в его отношении был составлен административный протокол. Собаку забрала его супруга.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что москвич, задержанный с собакой, проклинал полицейских страшными словами.
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