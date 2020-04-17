Звезда «Универа» была уверена, что у нее родится мальчик.

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Фото, видео: Instagram @annakhilkevich

Российская актриса Анна Хилькевич рассказала о вещем сне, который она увидела в начале отношений с мужем Артуром. По словам девушки, ей приснилось, что она родит двух светленьких девочек с разницей в два-три года, но Анну этот сон рассмешил. Об этом актриса написала в Instagram.

«Я засмеялась в лицо этому бреду, потому что знала, что у меня будет сын брюнет, весь в отца», — поделилась Хилькевич.

Однако все сложилось именно так, как было во сне, и актриса родила двух девочек — Арианну и Марию. Старшей дочке четыре года, а младшей — в этом году исполнится два.

Instagram @annakhilkevich

Подписчики отметили, что малышки очень красивые и похожи на Анну.

«Мамины копии»;

«Очень удивительно, ни капли во внешности от папы»;

«Дочки красавицы», — написали фанаты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Хилькевич показала, как дочь развлекается в изоляции.

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