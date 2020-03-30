«Торшерик»: Хилькевич показала, как дочь развлекается в изоляции

Актриса призналась, что дальше, видимо, будут более смелые эксперименты.

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Фото, видео: Instagram @annakhilkevich

Актриса Анна Хилькевич поделилась с подписчиками фото того, как проходят будни мамы на изоляции с маленькой дочерью. На снимках ее малютка играет с пластиковым ведром. Девочка развлекается, надевая его себе на голову.

«Шла вторая неделя самоизоляции. Дальше — больше», — шутливо подписала кадр счастливая мама.

Instagram @annakhilkevich

Поклонники актрисы порадовались смекалке малышки и поделились своим опытом того, как маленькие дети осваивают окружающий мир.

«Отличный вариант»;

«Мамина дочка!»

«Какая милаха»;

«Дочери 20, но все так же»;

«У нас тоже такая тема, все на голову надеваем. И обязательно потом посмотреть на себя в зеркало»;

«Торшерик»;

«Ребенок лучше всех понял призыв самоизолироваться», — восхищались подписчики.

Анна Хилькевич воспитывает двух дочек. Как писал ранее 5-tv.ru, артистка недавно призналась, что очень переживает из-за решительного характера старшей наследницы. По ее словам, та совсем ничего не хочет делать сама и готова отстаивать свою точку зрения с боем.

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