«Торшерик»: Хилькевич показала, как дочь развлекается в изоляции
Актриса призналась, что дальше, видимо, будут более смелые эксперименты.
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Фото, видео: Instagram @annakhilkevich
Актриса Анна Хилькевич поделилась с подписчиками фото того, как проходят будни мамы на изоляции с маленькой дочерью. На снимках ее малютка играет с пластиковым ведром. Девочка развлекается, надевая его себе на голову.
«Шла вторая неделя самоизоляции. Дальше — больше», — шутливо подписала кадр счастливая мама.
Поклонники актрисы порадовались смекалке малышки и поделились своим опытом того, как маленькие дети осваивают окружающий мир.
«Отличный вариант»;
«Мамина дочка!»
«Какая милаха»;
«Дочери 20, но все так же»;
«У нас тоже такая тема, все на голову надеваем. И обязательно потом посмотреть на себя в зеркало»;
«Торшерик»;
«Ребенок лучше всех понял призыв самоизолироваться», — восхищались подписчики.
Анна Хилькевич воспитывает двух дочек. Как писал ранее 5-tv.ru, артистка недавно призналась, что очень переживает из-за решительного характера старшей наследницы. По ее словам, та совсем ничего не хочет делать сама и готова отстаивать свою точку зрения с боем.
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