Видео: Кадры крушения истребителя-перехватчика МиГ-31 в Казахстане
В результате авиационного происшествия пострадали двое военнослужащих.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; Telegram
5-tv.ru публикует видео крушения истребителя-перехватчика МиГ-31 в Казахстане. На снятых очевидцами кадрах видно, как горящий самолет летит быстро снижаясь. Позднее в поле зрения камеры мобильного телефона попадает столб черного дыма на горизонте.
В пресс-службе Минобороны Казахстана сообщили, что ЧП произошло во время выполнения планового полета неподалеку от Караганды. Вскоре после взлета в одном из двигателей МиГ-31 произошел пожар. Экипаж военного борта получил команду на катапультирование. Прежде чем покинуть горящий самолет летчики направили машину в поле, подальше от населенного пункта.
Отмечается, что в результате крушения пострадали двое военнослужащих. Санитарной авиацией они были доставлены в клинику имени Макажанова. Врачи оценивают состояние летчиков как удовлетворительное и средней тяжести.
В причинах произошедшего будет разбираться специально созданная комиссия.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что самолет МиГ-31 рухнул в Казахстане.
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