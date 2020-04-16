Видео: Кадры крушения истребителя-перехватчика МиГ-31 в Казахстане

5-tv.ru публикует видео крушения истребителя-перехватчика МиГ-31 в Казахстане. На снятых очевидцами кадрах видно, как горящий самолет летит быстро снижаясь. Позднее в поле зрения камеры мобильного телефона попадает столб черного дыма на горизонте.

В пресс-службе Минобороны Казахстана сообщили, что ЧП произошло во время выполнения планового полета неподалеку от Караганды. Вскоре после взлета в одном из двигателей МиГ-31 произошел пожар. Экипаж военного борта получил команду на катапультирование. Прежде чем покинуть горящий самолет летчики направили машину в поле, подальше от населенного пункта.

Отмечается, что в результате крушения пострадали двое военнослужащих. Санитарной авиацией они были доставлены в клинику имени Макажанова. Врачи оценивают состояние летчиков как удовлетворительное и средней тяжести.

В причинах произошедшего будет разбираться специально созданная комиссия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что самолет МиГ-31 рухнул в Казахстане.