Фабрика по производству туалетной бумаги взорвалась в США — видео момента
Взрыв почувствовали жители домов, находящихся на расстоянии нескольких километров от места ЧП.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Xinhua; Facebook / Mike Joslyn
Фабрика по производству туалетной бумаги взорвалась в американском штате Мэн. Инцидент произошел в городе Джей. По информации издания METRO, в результате ЧП пострадали несколько человек.
На кадрах, запечатлевших момент взрыва, видно как здание буквально взлетает на воздух. Что стало причиной взрыва пока не известно.
Жители города Джей почувствовали взрыв на расстоянии нескольких километров. Части здания разметало далеко по округе, были повреждены автомобили на близлежащей парковке.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что миномет взорвался во время учений на Украине: один военный погиб, восемь ранены.
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