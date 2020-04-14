По факту происшествия возбуждено уголовное дело из-за нарушения правил обращения с оружием.

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Фото, видео: dbr.gov.ua

Тема:
Украинский кризис

Один военнослужащий вооруженных сил Украины погиб, еще восемь получили ранения в результате взрыва миномета на учениях в Донецкой области. Об этом сообщается на сайте государственного бюро расследований Украины.

По информации ведомства, миномет взорвался 14 апреля около полудня. В это время на военном полигоне в Донецкой области проходили учебные стрельбы.

Погиб 24-летний солдат роты специального назначения отряда специальных операций. Находившиеся рядом с минометом во время взрыва восемь военнослужащих получили ранения разной степени тяжести.

«Проводится осмотр места происшествия, допрос участников и очевидцев происшествия, а также следственные эксперименты. Готовится ходатайство о назначении соответствующих экспертиз», — говорится в сообщении бюро расследований.

Там же отмечается, что причиной взрыва стало нарушение правил обращения с оружием. Возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса Украины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что часть кирпичной конструкции обрушилась на авиазаводе в Запорожье. Украинские СМИ утверждали, что причиной стал взрыв на предприятии.

Тема:
Украинский кризис
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