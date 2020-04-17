Мужчину, прибывшего из Бангкока с домашним шпицем, поместили в обсервацию на две недели.

«Без права выгула»: собаку с хозяином поместили на карантин в Иркутской области

Фото: www.globallookpress.com / imago stock&people

Первое животное поместили в обсерватор из-за пандемии коронавируса в Иркутской области. Как сообщает «Интерфакс», мужчина прилетел из Бангкока со шпицем, и его отправили вместе с собакой на двухнедельный карантин «без права выгула» питомца.

Отмечается, что предписание не покидать обсерватор было выдано Россельхознадзором. Нарушение правил влечет за собой штраф до четырех тысяч рублей. В ведомстве сообщили, что это первый случай помещения на карантин домашнего животного.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ), доказательств того, что человек может заразиться COVID-19 от домашнего животного, нет. Однако на сайте МЭБ есть информация о том, что у нескольких питомцев был обнаружен коронавирус. Так как полностью исключить возможность заражения нельзя, Россельхознадзор выдал постановление помещать прибывших из-за границы в Россию с животными на двухнедельный карантин.

Ранее 5-tv.ru разбирался в вопросе, передается ли COVID-19 человеку от домашних питомцев.

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