Коронавирус у животных: передается ли COVID-19 человеку

На фоне коронавируса страдают не только люди. Согласно некоторым данным, недуг способен передаваться животным. Первыми в зону риска попали кошки и собаки, которые часто составляют компанию современному жителю мегаполиса.

Теория о передаче коронавируса COVID-19 от животного к человеку еще не подтверждена. Известно лишь, что кошки и собаки могут заразиться от человека. Однако даже это не помешало некоторым хозяевам избавиться от питомцев. На фоне коронавирусной пандемии домов лишились животные из разных точек мира. В России лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский буквально призвал избавиться от животных. По мнению политика, такой шаг должен остановить пандемию коронавируса COVID-19 в стране.

5-tv.ru выяснил, насколько опасна коронавирусная пандемия для животных и передается ли COVID-19 от питомцев к человеку.

Чем коронавирус отличается от вируса

Для начала следует разобраться, что такое коронавирус и чем он отличается от обычного вируса. Коронавирус — это то же, что и вирус. Однако первый имеет способность заражать как животных, так и людей. В этом ему помогают расположенные на оболочке ворсинки и шипы, с чьей помощью тот же COVID-19 захватывает иммунокомпетентные клетки организма и заставляет человека болеть. Однако не все коронавирусы одинаково опасны как для людей, так и для животных.

Коронавирусы, в отличие от вирусов, передаются как людям, так и животным. Фото: ZUMA / TASS

Ученые утверждают, что животное может заразиться коронавирусной инфекцией, однако вовсе не обязательно, что это будет именно COVID-19. Мир коронавирусов многообразен, и для человека «животная» коронавирусная инфекция не представляет угрозы. Однако коронавирус COVID-19 по-прежнему не изучен полностью, что заставляет нервничать миллионы собачников и кошатников по всему миру.

Кто-то даже опасается, что животное принесет COVID-19 с улицы и домой и заразит людей. Иные думают, будто коронавирус COVID-19 у животных протекает так же, как и у человека. В то же время специалисты утверждают, что и те и другие одинаково не правы.

Как коронавирус COVID-19 протекает у животных?

На данный момент ученые предполагают, что коронавирус COVID-19 имеет животное происхождение. В то же время специалисты не владеют информацией о том, что хоть кто-то из братьев наших меньших действительно болел новым недугом. Велика вероятность, что эта коронавирусная инфекция не представляет угрозу для животных.

В то же время ученые не исключают, что коронавирус может мутировать и начать поражать легкие животных. В таком случае питомца необходимо изолировать от других людей и животных, не допуская контактов зараженной кошки или собаки со здоровыми членами семьи. Предположительные симптомы у животных от коронавируса COVID-19: затрудненное дыхание, температура, диарея.

Однако специалисты напоминают, что полной картины касаемо распространения COVID-19 среди животных еще нет. На данный момент медикам известно всего несколько случаев, когда животное, возможно, имело симптомы новой китайской пневмонии.

В марте СМИ стало известно о слабо-положительных результатах у пса породы померанский шпиц из Гонконга. До этого анализы хозяйки пса также дали положительный результат, однако в тот момент женщина находилась на карантине. Спустя время она вылечилась, но животное скончалось по неустановленным причинам. На фоне таких новостей ответственных хозяев волнует вопрос лечения животных от коронавирусной инфекции COVID-19.

Лечение коронавируса COVID-19 у животных

На данный момент не существует вакцины против COVID-19 ни для людей, ни для животных. Новый коронавирус вызывает респираторное заболевание. Присутствующие на рынке препараты ориентированы против коронавирусной кишечной инфекции и не лицензированы для борьбы против COVID-19 у животных.

Егор Алеев/ТАСС

На данном этапе развития ситуации с коронавирусом ветеринары все же советуют обезопасить питомца от заражения. Несмотря на высокую скорость распространения недуга, такие меры помогут сберечь ваше животное от COVID-19.

Как уберечь домашнее животное от коронавируса

Официально в мире не зафиксировано случаев смерти от коронавируса COVID-19 среди животных. Однако болезнь остается не до конца изученной, поэтому владельцам кошек и собак советуют придерживаться определенных мер для профилактики коронавирусной инфекции у животных.

Выгуливайте питомца в то время, когда на улице меньше всего людей / Фото: ZUMA / TASS

Первым делом специалисты рекомендуют ограничить взаимодействие питомца с зараженными людьми. В то же время важно помнить, что человек распространяет болезнь даже в отсутствие видимых симптомов. В таком случае собаку лучше выводить на прогулку либо рано утром, либо поздно вечером. Проще говоря, в то время суток, когда на улице меньше всего гуляющих.

В публичных местах дистанцируйтесь от других людей на полтора метра. Фото: ZUMA / TASS

Кроме того, важно соблюдать дистанцию от полутора метров с другими людьми. Известно, что тяжелая форма коронавируса COVID-19 возникает у людей при длительном контакте с зараженными. В мерах профилактики коронавируса среди животных и людей важно сократить время общение с окружающими вне дома. Таким образом вы убережете от коронавирусной инфекции не только себя, но и своих близких, в том числе — питомцев.

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