Астрологи рассказали о рожденных под тремя созвездиями дам, которым чаще других не везет в любви.

ТОП-3 женщин по знаку зодиака, которые обречены на одиночество

Фото: www.globallookpress.com / Bilderbox;

Не все женщины одинаково успешны в любви, утверждают астрологи. Представительниц разных знаков зодиака порой приводит к одиночеству их характер, личный выбор или невезение. Но есть среди них те, кто чаще других остаются старыми девами, пишет портал Сlutch.ua.

Весы

Женщина-Весы женственна, нежна и грациозна. Мужчины носят ее на руках. И все же, в конечном итоге, она может остаться одинокой. Причина кроется в ее нерешительности. Эта дама постоянно сомневается в своем выборе, даже после принятия предложения о замужестве. Она колеблется, выбирает между разными партнерами. И как всякий, кто гонится за двумя зайцами, рискует не поймать ни одного.

Водолей

Мужчины любят эту экстравагантную, интересную, яркую женщину. У Водолея много поклонников, но сама она не спешит становиться верной женой. Эта дама ценит свободу и собственное инакомыслие. Может отказаться от брака лишь затем, чтобы не быть как все. Надежда на счастливый союз в этом случае есть, если ей попадется партнер под стать.

Козерог

Дама-Козерог роскошна, сильна и независима. Она твердо стоит на ногах, стремится к финансовой самостоятельности и самореализации во всем, к чему прикасается. Своей целеустремленностью и внутренней силой она порой отпугивает мужчин. Брак с ней возможен, если эта женщина позволит разглядеть в себе романтичную и хрупкую особу, жаждущую любви и защиты.

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-5 женских имен, обладательницы которых обречены на одиночество.

Читайте также

+3° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
73.94
-0.77 80.11
-1.17
ТОП-3 женщин по знаку зодиака, которые обречены на одиночество

Последние новости

18:52
Видео: жительница Петербурга силой похитила дочь у бывшего мужа
18:41
Как сделать антисептик в домашних условиях по рецепту ВОЗ — видеоинструкция
18:36
ЦБ РФ примет дополнительные меры для защиты прав заемщиков при реструктуризации кредитов
18:30
ТОП-3 женщин по знаку зодиака, которые обречены на одиночество
18:27
«А какие у вас закидоны?» — Asti рассказала смешные факты о себе
18:21
РПЦ призвала верующих воздержаться от посещения церквей на Пасху из-за ситуации с COVID-19

Сейчас читают

Глюкоза рассказала, как Богомолов уговорил ее раздеться на пляже
Пять типов женщин, которых предпочитают богатые мужчины
«По тысяче долларов за подписку»: Деми Роуз решила помочь оставшимся без работы из-за пандемии

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок