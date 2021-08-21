ТОП-5 женских намеков, которые мужчина никогда не поймет

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Светлана Александрова
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Психологи разъяснили, какие женские ухищрения в попытке завоевать мужчину обречены на провал, и почему.

ТОП-5 женских намеков, которые мужчина никогда не поймет

Фото: www.globallookpress.com / Oleksiy Maksymenko

В попытках завоевать понравившегося мужчину, женщины выдумывают различные ухищрения, чтобы привлечь его внимание и дать понять о своей симпатии. Однако, как отмечают психологи, мужчины улавливают далеко не все женские намеки. 5-tv.ru публикует ТОП-5 многозначительных женских намеков, которые мужчины не оценят, потому что просто не поймут.

Женщина доверяет мужчине личные истории

Рассказывая о сложных моментах своего прошлого и травмирующих событиях, а иногда делясь тайными желаниями, девушка надеется показать, что доверяет и делает шаг к сближению.

Мужчина же, скорее всего, воспримет ее исповеди как простое желание выговориться и ничего более.

Женщина моментально отвечает на сообщения мужчины

Она стремится показать, что ей дорого его внимание и она весь день только и делала, что ждала, когда он ей напишет. Однако вряд ли она добьется желаемого эффекта, поскольку многих мужчин чрезмерная доступность, напротив, отталкивает.

Женщина платит сама за себя на свидании

А иногда еще и щедро угощает мужчину. Таким благородным жестом она пытается продемонстрировать симпатию и желание помочь, ожидая, что он оценит ее поступок.

Напрасно. Чаще всего мужчины истолковывают такое поведение приверженностью феминистским настроениям и к тому же быстро привыкают к подобной щедрости.

Женщина живо интересуется делами мужчины

Многие женщины готовы часами слушать своего кавалера, буквально глядя ему в рот преданными глазами, даже если абсолютно ничего не разбирается в том, о чем он говорит. Даме кажется, что она показывает таким образом, что полностью погружена в его интересы.

Но мужчина никакого подвига в таком поведении не увидит, а потому оценить не сможет. В такой ситуации он воспримет спутницу как обычного собеседника, с которым можно обсудить насущные дела.

Женщина обижается, если мужчина заговорил с другой

Картинно надув губки и всем своим видом демонстрируя обиду, дама надеется показать, как важен для нее мужчина.

Не стоит ждать от мужчины раскаяния и сочувствия — одно лишь недоумение, так он уверен, что не сделал ничего предосудительного. О том, что такое поведение может ранить сердце женщины, которая доверилась ему, мужчина даже не подумает.

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