В дни пандемии коронавируса антисептик ценится на вес золота, да и достать его можно далеко не везде. Поскольку соблюдать санитарные правила сейчас особенно важно, химик, педагог ХимЦентра при Президентском ФМЛ № 239 Денис Байгозин рассказал 5-tv.ru, как приготовить санитайзер в домашних условиях.

По его словам, для рецепта, рекомендованного Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) нам понадобятся изопропиловый спирт, перекись водорода, глицерин и вода. Для более приятного запаха можно также добавить эфирное масло.

«Перекись нужна, чтобы убить различные цисты, которые могут попасть в наш антисептик. Глицерин нужен для смягчения кожи, и чтобы замедлить испарение спирта. Тогда на поверхности рук останется специальная защитная пленка. И основа — это изопропиловый спирт. Он просто растворяет вирус, то есть его оболочку. Подойдет и медицинский, либо пропиловый. К сожалению, водка не подойдет, так как она слишком низкой концентрации», — рассказал химик.

В стакан, по словам эксперта, следует налить 20 миллилитров кипяченой воды. Затем добавить 1,4 миллилитра глицерина, удобнее это делать при помощи шприца. Полученную смесь нужно перемешать и влить в нее 3% перекись водорода в количестве четырех миллилитров. После этого нужно добавить 75 миллилитров основного компонента, изопропилового спирта.

«Общий объем примерно 100 миллилитров. Перемешаем. Готово. Также мы сейчас добавим пару капель эфирного масла. Оно очень хорошо растворяется в спирте. Удобно перелить антисептик в бутылку с пульверизатором. Обрабатываем руки и протираем. Примерно через одну-две минуты все вирусы на ваших руках умирают. Здоровья вам, и постарайтесь все-таки не выходить из дома», — заключил Денис Байгозин.

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