Врачи наглядно показали, как за пару минут сделать медицинскую маску в домашних условиях. Для создания этого средства индивидуальной защиты понадобится лишь бинт и пара резинок для денежных купюр.

Однако желательно, чтобы в этом нехитром деле помогал кто-нибудь из домочадцев.

На видео двое медиков напротив друг друга держат резинки, а другой сотрудник медучреждения обматывает их края бинтом.

В комментариях к ролику пользователи назвали этот метод «одним из лучших лайфхаков по изготовлению медмасок».

«Просто и эстетично», — похвалил врачей за идею один из них.

«Гениально», — отметил другой.

30 марта правительство РФ включило медицинские маски и антисептики в список товаров первой необходимости, которые должны быть доступны населению.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские регионы один за другим переходят на полную самоизоляцию.

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