Солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков расскажет сказки пользователям ВКонтакте

Солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков запустил ВКонтакте авторский подкаст со сказками для детей. В работе над проектом приняли участие дети музыканта —11-летняя Ника, девятилетний Энджел и пятилетний Мирон, а также его супруга Регина.

Солист группы «Руки Вверх!» занимается озвучиванием и записью сказок в своей домашней студии и сам сочиняет музыкальное сопровождение к ним.

Подкасты эксклюзивно и бесплатно публикуются в официальном сообществе «Сказки от Жуковых» ВКонтакте. Уже сейчас пользователи VK могут послушать «Фантазеров», «Цветик-семицветик» и «Что бы ни случилось».

Каждую неделю в сообществе будут появляться три новые сказки, а в дальнейшем музыкант планирует визуализировать контент и наладить сотрудничество с производителями игрушек и умных колонок. Кроме того, Сергей Жуков внимательно изучает обратную связь от пользователей и время от времени устраивает розыгрыши призов.

Ранее 5-tv.ru рассказал об открытии официального сообщества ВОЗ ВКонтакте.