ВОЗ открыла официальное сообщество ВКонтакте
Организациябудет делиться достоверной информацией о COVID-19 и новостями общественного здравоохранения.
Фото: ВКонтакте
У Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) появилось официальное сообщество ВКонтакте. В нем пользователь сможет легко найти достоверную информацию о последних открытиях и прогнозах ученых в вопросах борьбы с COVID-19.
Среди материалов, публикуемых сообществом — советы, как действовать при появлении симптомов заболевания коронавирусом, а также записи, видео и инфографика на другие темы, связанные с общественным здравоохранением. Таким образом, ВКонтакте продолжает распространять экспертную информацию о COVID-19.
Публикации ВОЗ появятся не только в новостях у подписчиков, но и в тематической ленте «Коронавирус», которую ежедневно просматривают около 47,8 миллиона раз. Кроме того, ВКонтакте открыла программу поддержки НКО, готовых готовят проекты по профилактике коронавируса.
Ранее 5-tv.ru рассказал о запуске экспериментального мессенджера VK Me в Белоруссии.
Полезная информация:
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- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
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