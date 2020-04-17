ВОЗ открыла официальное сообщество ВКонтакте

У Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) появилось официальное сообщество ВКонтакте. В нем пользователь сможет легко найти достоверную информацию о последних открытиях и прогнозах ученых в вопросах борьбы с COVID-19.

Среди материалов, публикуемых сообществом — советы, как действовать при появлении симптомов заболевания коронавирусом, а также записи, видео и инфографика на другие темы, связанные с общественным здравоохранением. Таким образом, ВКонтакте продолжает распространять экспертную информацию о COVID-19.

Публикации ВОЗ появятся не только в новостях у подписчиков, но и в тематической ленте «Коронавирус», которую ежедневно просматривают около 47,8 миллиона раз. Кроме того, ВКонтакте открыла программу поддержки НКО, готовых готовят проекты по профилактике коронавируса.

Ранее 5-tv.ru рассказал о запуске экспериментального мессенджера VK Me в Белоруссии.

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