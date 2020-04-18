Легкомоторный самолет упал под Хабаровском
По предварительной информации погибли три человека.
Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov
Легкомоторный самолет упал в Хабаровском крае. Как сообщает РЕН ТВ, инцидент произошел в 700 метрах от села Лесное Хабаровского муниципального района (в нескольких километрах от Хабаровска — Прим.ред.). По предварительной информации погибли три человека.
Подробности устанавливаются.
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