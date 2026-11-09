Знает о вас больше, чем кажется: МВД предупредило об опасности ChatGPT

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров 41 0

Даже использование псевдонима не исключает рисков для конфиденциальности.

Как защитить личные данные от нейросети — советы МВД

Фото: www.globallookpress.com/Fernando Gutierrez-Juarez

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

МВД: ChatGPT хранит личные данные вопреки политике конфиденциальности

ChatGPT способен формировать цифровые досье на пользователей — даже на тех, кто действует инкогнито. О рисках хранения личных данных в памяти искусственного интеллекта РИА Новости рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Поводом стали итоги исследования The Algorithmic Self‑Portrait, показавшие, что компания OpenAI сохраняла сведения клиентов, хотя это противоречит политике конфиденциальности. При этом большая часть информации фиксировалась без согласия пользователей.

Анализ показал масштаб сбора данных. Так, у значительной доли владельцев аккаунтов в памяти ИИ обнаружились имена, адреса, сведения о доходах и социальный статус. У половины пользователей присутствовала информация о здоровье и личных убеждениях, а практически в каждом случае нейросеть «запоминала» цели человека, предпочтения и особенности. Такой объем данных вызывает серьезные угрозы даже для тех, кто использует псевдонимы.

«Совокупность сведений о профессиональной деятельности, здоровье, доходах и личных переживаниях может быть использована для формирования цифрового досье», — отметили в ведомстве.

Отдельной угрозой правоохранители называют возможность манипуляции памятью ИИ. Преступники способны подмешивать в документы ложные инструкции — с их помощью система незаметно влияет на решения людей, опираясь на личные данные и психологию. В МВД советуют в таких случаях обращать внимание на настройки памяти, не загружать в чат свои сведения, использовать временные чаты и обезличивать запросы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+4° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
82.14
0.35 92.19
0.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:37
Принцип безопасности: как правильно падать в гололед
8:33
Доставка вслепую: как подработка курьером может обернуться тюрьмой
8:33
Чистота обманчива: какие предметы в квартире кишат бактериями
8:24
Расчленил друга, но прокололся на мелочи: убийцу выдала сим-карта
8:22
Не злите Козу: чего не должно быть на новогоднем столе в 2027 году
8:16
Вне зоны доступа: россиянам разрешат отключать входящие звонки из-за рубежа

Сейчас читают

Как выбрать искусственную елку к Новому году
«Каждому свой зритель»: Анита Цой вступилась за блогеров и треш-контент
«В Болливуде какую-то роль»: Хабенский раскрыл свои актерские амбиции
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео