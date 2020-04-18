Вытащили из Toyota Camry: очевидец раскрыл подробности задержания замглавы Хакасии
Чиновник задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.
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Фото, видео: Известия / Александр Казаков; 5-tv.ru
В разговоре с 5-tv.ru очевидец раскрыл подробности задержания заместителя главы Хакасии — министра строительства и ЖКХ республики Сергея Новикова. Накануне чиновник был задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.
«Сначала шум пошел. Какой-то стук, как по машине. Выглянули в окно, видим, что происходит задержание. Парня из машины вытащили. Toyota Camry», — вспоминает очевидец.
По его словам, в задержании Сергея Новикова участвовала большая группа сотрудников ФСБ. Подозреваемого заключили в наручники, но позже сняли их, чтобы чиновник подписал какие-то бумаги. Очевидец утверждает — документы оформляли до поздней ночи.
По некоторым данным, Сергей Новиков планировал получить незаконное денежное вознаграждение от главы одной из строительных компаний за помощь в получении контракта. Во время передачи части денег, а именно двух миллионов рублей, чиновник был задержан. Мера пресечения подозреваемому пока не избрана.
Ранее 5-tv.ru писал, что уголовное дело возбуждено в отношении задержанного по подозрению в получении взятки замглавы Хакасии.
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