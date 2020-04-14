«Суповой набор»: Алена Шишкова с кастрюлей на голове запустила новый челлендж
Скучающая на карантине модель создала образ из-подручных материалов.
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Фото, видео: Instagram @missalena.92
Скучающая на карантине Алена Шишкова порадовала подписчиков свежей идеей. Используя подручные материалы, модель создала образ, который назвала «Суповой набор». Стильный снимок она выложила на своей странице в Instagram.
«Романтический герой всегда идет в разрез с обществом и пока все фоткаются в подушках, у меня — штора, наволочка, кастрюля на голове», — объяснила свою идею Шишкова.
Некоторым пользователям развлечение бывшей возлюбленной рэпера Тимати показалось глупым, но большинство пришли от изобретательности Алены в восторг.
«Лучший лук!»
«Сумасшедший Шляпник из „Алисы в стране чудес“!»
«Очень оригинально! Посуда идет в бой, развлечения на карантине дело такое!»
«Очень классная!»
«Название супер!»
«Вау, Аленка! Прям от кутюр!» — комментируют фото поклонники Шишковой.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что бывший участник дуэта «Чай вдвоем» Стас Костюшкин в условиях самоизоляции устроил СПА-салон в собственной ванной.
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