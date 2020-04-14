Скучающая на карантине Алена Шишкова порадовала подписчиков свежей идеей. Используя подручные материалы, модель создала образ, который назвала «Суповой набор». Стильный снимок она выложила на своей странице в Instagram.

«Романтический герой всегда идет в разрез с обществом и пока все фоткаются в подушках, у меня — штора, наволочка, кастрюля на голове», — объяснила свою идею Шишкова.

Instagram @missalena.92

Некоторым пользователям развлечение бывшей возлюбленной рэпера Тимати показалось глупым, но большинство пришли от изобретательности Алены в восторг.

«Лучший лук!»

«Сумасшедший Шляпник из „Алисы в стране чудес“!»

«Очень оригинально! Посуда идет в бой, развлечения на карантине дело такое!»

«Очень классная!»

«Название супер!»

«Вау, Аленка! Прям от кутюр!» — комментируют фото поклонники Шишковой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что бывший участник дуэта «Чай вдвоем» Стас Костюшкин в условиях самоизоляции устроил СПА-салон в собственной ванной.