Эксклюзивные кадры с места крушения самолета Л-4 под Хабаровском
В результате авиакатастрофы погибли четыре человека.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Кадры с места крушения самолета-амфибии Л-4 в Хабаровском крае публикует 5-tv.ru. В результате трагедии погибли четыре человека.
Легкомоторный самолет рухнул в 35 километрах от аэродрома Калинка, расположенного в Хабаровском крае. Воздушное судно принадлежало бизнесмену Илье Карабуту.
На место ЧП незамедлительно были направлены группа спасателей ДВРПСО МЧС России в составе шести человек, одной единицы техники и отделение 35 краевой пожарной части. При падении воздушное судно внезапно загорелось.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что самолет МиГ-31 рухнул в Казахстане.
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