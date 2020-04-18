Звезда вирусного ролика «Никакого праздника» устроилась на первую работу

Наверное, многие помнят вирусное видео, в котором маленькая школьница громко возмущается по поводу того, что ей испортили 1 сентября.

«Никакого праздника. Меня сначала закрыли, потом шарик не дали. Ничего нельзя! А вы все стоите, вот так глаза раскрыли и смотрят», — обиженно кричала девочка в кадре.

Выяснилось, что «главную роль» в ролике исполнила Ася Петряева из города Калуга. Теперь она выросла и стала студенткой филологического факультета, которая однако не стремится работать учителем или репетитором. Интернет-звезда устроилась администратором в салон красоты.

«Если нет страсти к чему-то, то зачем заставлять себя? Работаю сейчас администратором в салоне красоты. Сочла, что это будет хорошим толчком для меня, дабы в дальнейшем я была как человек уже приучена к понятиям труд и ответственность», — цитирует девушку Starhit.

ВКонтакте @asyacool

В настоящий момент Ася Петряева живет в Калуге. Иногда она позирует в качестве модели для своих приятелей-фотографов. Она утверждает, что никогда не считала себя знаменитостью. С минусами славы звезда сети столкнулась лишь однажды. Будучи подростком, она увидела негативные комментарии хейтеров под вирусным роликом со своим участием.

ВКонтакте @asyacool

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