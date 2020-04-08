Клип российской группы Little Big на песню UNO покорил зрителей во всем мире. Сейчас ролик набрал уже почти 63 миллиона просмотров на YouTube. Пожалуй, самым главным открытием после просмотра музыкального видео для россиян стал «Пухляш» в голубом костюмчике, зажигательно танцующий на заднем плане — Дмитрий Красилов.

Посмотревшие видеоролик на песню UNO интернет-пользователи даже требовали, чтобы танцор поехал на «Евровидение» вместе с группой. Фанаты «Пухляша» подписали петицию. Однако конкурс не состоялся из-за коронавируса.

В настоящий момент персона Дмитрия Красилова пользуется большой популярностью. Артист стал востребованным, его начали приглашать в различные проекты. Так, он уже успел сняться в клипе Александра Гудкова, передаче Ивана Урганта и в провокационном шоу Анны Седоковой.

Несмотря на бешеный успех Дмитрий Красилов, похоже, продолжает оставаться все таким же простым парнем из города Зареченск. Пользователи легко могут найти его профиль «ВКонтакте» и познакомиться с личностью кумира поближе.

Благодаря странице в соцсети стало известно, что Дмитрий Красилов играл в КВН и в 2017 году участвовал в шоу «Танцы».

ВКонтакте @Дмитрий Красилов

Судя по снимкам становится ясно — «Пухляш» никогда не комплексовал по поводу лишнего веса.

ВКонтакте @Дмитрий Красилов

На фотографиях Дмитрий Красилов часто позирует с девушками. Очевидно, он всегда пользовался популярностью у представительниц слабого пола.

ВКонтакте @Дмитрий Красилов

Ранее 5-tv.ru писал, что танцор- «Пухляш» из клипа Little Big показал зарядку на карантине.