Власти Москвы смогли предотвратить развитие ситуации с коронавирусом «по типу ядерной реакции». Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

«Точно знаю, что все эти ограничения радости не доставляют. И, конечно, вы вправе знать, за что страдаем. Переживать заточение в четырех стенах — психологически тоже очень непросто. Тем не менее, все это — не напрасно. Заболеваемость в городе растет, но не в геометрической прогрессии, и далеко не по худшему сценарию, как мы видим это, скажем, в Нью-Йорке», — отметил в своем обращении к гражданам Собянин.

Мэр столицы считает, что одно из главных достижений — тот факт, что сегодня все московские медучреждения функционируют в нормальном режиме с хорошим запасом мощностей. И это при том, что буквально неделю назад врачи работали на пределе собственных возможностей.

Кроме того, Собянин добавил, что сейчас приостановлен перевод пяти крупных клиник в режим работы с COVID-19. Все эти медучреждения будут находиться в резерве и продолжат оказывать обычную медицинскую помощь.

«Считаю, что эффект „сглаживания“, недопущения взрывного роста заболеваемости на этом этапе достигнут. Это — первая, скромная, но очень важная победа», — заключил мэр Москвы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мэр столицы Сергей Собянин не исключил возможности ужесточения мер в связи с большим риском заражения COVID-19.

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