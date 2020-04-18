В отношении полицейских возбуждено уголовное дело.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; СК РФ

Следственный комитет РФ опубликовал кадры задержания сотрудника ГИБДД в Нижегородской области. Он и его коллега подозреваются в совершении должностного преступления. В отношении правоохранителей возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по региону Юлия Склярова.

«Возбуждено уголовное дело в отношении начальника контрольно-профилактического отдела Управления ГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области и старшего инспектора роты ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Нижнему Новгороду, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ „Превышение должностных полномочий“», — сказала представитель ведомства.

По данным следствия, два года назад начальник отдела ГИБДД отдал незаконный приказ старшему инспектору — внести в документы недостоверные сведения по факту ДТП с участием автомобилей Mazda и «ГАЗ-2217». Начальник якобы хотел выставить виновником аварии водителя грузовика.

В результате противоправных действий полицейских виновником ДТП действительно был признан водитель машины ГАЗ. Ему назначили административный штраф.

В настоящее время расследование продолжается. Следствием устанавливаются все подробности произошедшего.

Ранее 5-tv.ru писал, что уголовное дело возбуждено в отношении задержанного по подозрению в получении взятки замглавы Хакасии.

Читайте также

+5° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
73.94
-0.77 80.11
-1.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:11
Собянин продлил ограничительные меры в Москве до 1 мая
13:00
Прямая трансляция схождения Благодатного огня в Иерусалиме
12:45
«В 90-е был осужден за кражу магнитофона» — журналист о темных пятнах в биографии замглавы Хакасии
12:31
Звезда вирусного ролика «Никакого праздника» устроилась на первую работу
12:19
Путин поручил сформировать краткосрочный прогноз количества россиян, которые могут заболеть коронавирусом
12:10
В Иерусалиме церемония освящения Благодатного огня впервые проходит без паломников

Сейчас читают

Страстная суббота 18 апреля: что категорически нельзя делать за день до Пасхи
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 апреля, для всех знаков зодиака
РПЦ просит власти допустить подготовленных священников в больницы Москвы

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок