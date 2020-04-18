Следственный комитет РФ опубликовал кадры задержания сотрудника ГИБДД в Нижегородской области. Он и его коллега подозреваются в совершении должностного преступления. В отношении правоохранителей возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по региону Юлия Склярова.

«Возбуждено уголовное дело в отношении начальника контрольно-профилактического отдела Управления ГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области и старшего инспектора роты ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Нижнему Новгороду, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ „Превышение должностных полномочий“», — сказала представитель ведомства.

По данным следствия, два года назад начальник отдела ГИБДД отдал незаконный приказ старшему инспектору — внести в документы недостоверные сведения по факту ДТП с участием автомобилей Mazda и «ГАЗ-2217». Начальник якобы хотел выставить виновником аварии водителя грузовика.

В результате противоправных действий полицейских виновником ДТП действительно был признан водитель машины ГАЗ. Ему назначили административный штраф.

В настоящее время расследование продолжается. Следствием устанавливаются все подробности произошедшего.

Ранее 5-tv.ru писал, что уголовное дело возбуждено в отношении задержанного по подозрению в получении взятки замглавы Хакасии.