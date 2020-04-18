Сотрудников нижегородского УГИБДД подозревают в превышении полномочий
В отношении полицейских возбуждено уголовное дело.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; СК РФ
Следственный комитет РФ опубликовал кадры задержания сотрудника ГИБДД в Нижегородской области. Он и его коллега подозреваются в совершении должностного преступления. В отношении правоохранителей возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по региону Юлия Склярова.
«Возбуждено уголовное дело в отношении начальника контрольно-профилактического отдела Управления ГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области и старшего инспектора роты ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Нижнему Новгороду, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ „Превышение должностных полномочий“», — сказала представитель ведомства.
По данным следствия, два года назад начальник отдела ГИБДД отдал незаконный приказ старшему инспектору — внести в документы недостоверные сведения по факту ДТП с участием автомобилей Mazda и «ГАЗ-2217». Начальник якобы хотел выставить виновником аварии водителя грузовика.
В результате противоправных действий полицейских виновником ДТП действительно был признан водитель машины ГАЗ. Ему назначили административный штраф.
В настоящее время расследование продолжается. Следствием устанавливаются все подробности произошедшего.
Ранее 5-tv.ru писал, что уголовное дело возбуждено в отношении задержанного по подозрению в получении взятки замглавы Хакасии.
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