В Иерусалиме церемония освящения Благодатного огня впервые проходит без паломников
Из-за угрозы заражения СОVID-19 верующие могут следить за ходом событий только посредством онлайн-трансляции.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Ammar Awad, Studio Sami; 5-tv.ru
В Храме Гроба Господня, расположенного в Иерусалиме, в эти минуты проходит церемония освящения Благодатного огня. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, впервые за десять веков, действо ведется при закрытых дверях при полном отсутствии паломников.
По традиции, по окончании церемонии святые отцы доставят огонь к Яффским воротам Старого города, где его передадут представителям дипломатических миссий стран, где большая часть населения исповедает православие.
Посол России в Израиле Анатолий Викторов также примет Благодатный огонь и доставит лампаду в аэропорт в Тель-Авиве — там его будет ждать делегация Фонда Андрея Первозванного. Россияне доставят святыню в Москву к патриаршему богослужению.
«В другие храмы по всей стране Благодатный огонь будет передан после отмены режима самоизоляции в столице и регионах», — пояснили представители Фонда.
Ранее патриарх Московский и Всея Руси Кирилл сообщил, что все верующие смогут наблюдать за ходом торжественного богослужения посредством онлайн-трансляции. Священнослужитель проведет церемонию в храме Христа Спасителя.
Благодатный огонь — символ нерукотворного света Воскресенья Христова. Огонь должен снизойти в Великую субботу в храме Гроба Господня. Ежегодно за действом следят миллионы верующих по всему миру.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что РПЦ призывает всех верующих молиться дома на Пасху и в другие праздники.
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