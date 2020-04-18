«В 90-е был осужден за кражу магнитофона» — журналист о темных пятнах в биографии замглавы Хакасии
Сергея Новикова задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.
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Фото, видео: ТАСС / Бобылев Сергей; 5-tv.ru
Журналист Михаил Афанасьев рассказал о темных пятнах в биографии задержанного по подозрению в получении взятки исполняющего обязанности заместителя губернатора Хакасии Сергея Новикова.
По данным РЕН ТВ, ранее чиновник уже становился фигурантом уголовного дела о мошенничестве с использованием своего служебного положения. Однако мужчину тогда отпустили, и он занял высокий пост в правительстве республики.
Михаил Афанасьев утверждает, что однажды Сергея Новикова якобы даже осудили за кражу.
«Напомню, что в 90-е годы он вообще был задержан, осужден за кражу магнитофона. Видимо, человек уже не может пройти мимо», — заявил журналист.
По его словам, Сергей Новиков был назначен на новый высокий пост совсем недавно.
«Буквально две недели назад был назначен заместителем главы Хакасии, и уже все, начал устраивать свои порядки, распределять, кому какие заказы, контракты, подряды и сколько откатов себе. Я напомню, что это все-таки деньги федеральные были и они были предназначены для инвалидов в поселок Туим для строительства нового корпуса», — возмущается Афанасьев.
По данным следствия, Сергей Новиков планировал получить незаконное денежное вознаграждение в размере 12 миллионов рублей от главы одной из строительных компаний за помощь в получении контракта на возведение второй очереди Туимского психоневрологического интерната. 17 апреля во время передачи чиновнику части денег, а именно двух миллионов рублей, он был задержан силовиками.
Ранее 5-tv.ru писал, что уголовное дело возбуждено в отношении задержанного по подозрению в получении взятки замглавы Хакасии.
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