Журналист Михаил Афанасьев рассказал о темных пятнах в биографии задержанного по подозрению в получении взятки исполняющего обязанности заместителя губернатора Хакасии Сергея Новикова.

По данным РЕН ТВ, ранее чиновник уже становился фигурантом уголовного дела о мошенничестве с использованием своего служебного положения. Однако мужчину тогда отпустили, и он занял высокий пост в правительстве республики.

Михаил Афанасьев утверждает, что однажды Сергея Новикова якобы даже осудили за кражу.

«Напомню, что в 90-е годы он вообще был задержан, осужден за кражу магнитофона. Видимо, человек уже не может пройти мимо», — заявил журналист.

По его словам, Сергей Новиков был назначен на новый высокий пост совсем недавно.

«Буквально две недели назад был назначен заместителем главы Хакасии, и уже все, начал устраивать свои порядки, распределять, кому какие заказы, контракты, подряды и сколько откатов себе. Я напомню, что это все-таки деньги федеральные были и они были предназначены для инвалидов в поселок Туим для строительства нового корпуса», — возмущается Афанасьев.

По данным следствия, Сергей Новиков планировал получить незаконное денежное вознаграждение в размере 12 миллионов рублей от главы одной из строительных компаний за помощь в получении контракта на возведение второй очереди Туимского психоневрологического интерната. 17 апреля во время передачи чиновнику части денег, а именно двух миллионов рублей, он был задержан силовиками.

Ранее 5-tv.ru писал, что уголовное дело возбуждено в отношении задержанного по подозрению в получении взятки замглавы Хакасии.