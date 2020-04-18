Порноактриса Елена Беркова обнажилась в поддержку Кристины Асмус

Экс-участница «Дома-2», порноактриса Елена Беркова неожиданно вступилась за актрису Кристину Асмус, которую поклонники заклеймили за откровенные сцены в фильме «Текст». Правда, сделала это не классическим способом, пытаясь убедить публику словами, а при помощи «мощной артиллерии».

Так, звезда опубликовала в своем Instagram фото, где позирует в стиле ню, прикрыв пышную грудь тоненькой бумажкой с надписью: «#стопбуллингасмус». В описании к посту Елена развернуто объяснила, кто и за какие заслуги должен уважать Асмус. Ну, и заодно ее саму.

«Друзья, когда вы уже поймете: „Мое тело — мое дело!“ Если девушка сексуальная и рисковая, без комплексов, почему она должна этого стыдиться? Если ей нравится сниматься в откровенных сценах, на которые вы тайком мастурбируете, а потом той же рукой строчите гадости в соцсетях, почему она кому-то что-то должна?», — решительно заявила Беркова.

Instagram @berkova

В числе прочего, порноактриса убедительно попросила хейтеров «отстать от бедной девочки» и переключиться на нее. Ведь, по словам Елены, она — опытный боец и уже давно выработала иммунитет на кибербуллинг.

«Примите ударную дозу качественного секса, иначе я найду лучшее применение вашим злым язычкам!» — иронично подытожила эпатажная дама.

В комментариях пользователи соцсети искренне недоумевали, почему вдруг Беркова решила попиариться на скандале. Ведь основную дозу хейта Асмус получила сразу по выходу фильма — еще в октябре 2019 года.

«К чему этот хайп? По-моему Кристина ни в чьей защите давно не нуждается»,

«Я думал, уже давно проехали эту тему….»

«Самое главное, что вовремя. Что-нибудь в поддержку Моники Левински будет?» — отреагировали на пост звезды подписчики.

Как отнеслась сама Кристина к такому откровению порноактрисы точно неизвестно. Однако, как предположила «Экспресс газета», такая выходка вряд ли ее смутит. Ведь совсем недавно и сама Асмус позволила себе предстать перед публикой в странном виде наутро после дня рождения.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Елена Беркова в БДСМ-костюме записала дерзкое обращение к солисту коллектива Rammstein Тиллю Линдеманну.