Елена Беркова дерзко ответила лидеру Rammstein в БДСМ-костюме и с плеткой
Российская порноактриса решила «наказать» немецкого музыканта за его провокационные клипы.
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Фото, видео: Instagram @berkova
Порноактриса Елена Беркова записала дерзкое обращение к солисту коллектива Rammstein Тиллю Линдеманну. Российская телезвезда негативно отреагировала на снятый музыкантом в Санкт-Петербурге порноклип с участием жительниц города. После публикации горячего контента в адрес россиянок и самого Линдеманна посыпались угрозы.
«Вы имели неосторожность зайти на мою территорию секса, не спросив моего разрешения — плохой мальчик! Посмотри, что ты наделал! Бедные девочки из-за тебя пострадали. Теперь тебя придется наказать за это!» — написала российская порноактриса в Instagram.
Елена Беркова заявила, что ждет приезда Тилля Линдеманна в столицу, а уже после решит — что с ним делать дальше. При этом на кадрах теледива угрожающе хлещет кожаной плеткой по полу. Поклонникам сексуальное провокационное видео пришлось по вкусу.
«Хороша чертовка!»
«Секс-бомба!»
«Лобода будет ревновать!»
«Порви его!» — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что одна из героинь скандального порноклипа лидера группы Rammstein, заявила — многие девушки, снявшиеся в ролике, убежали из своих городов, потому что всерьез опасаются за свою жизнь.
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