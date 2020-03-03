Елена Беркова дерзко ответила лидеру Rammstein в БДСМ-костюме и с плеткой

Порноактриса Елена Беркова записала дерзкое обращение к солисту коллектива Rammstein Тиллю Линдеманну. Российская телезвезда негативно отреагировала на снятый музыкантом в Санкт-Петербурге порноклип с участием жительниц города. После публикации горячего контента в адрес россиянок и самого Линдеманна посыпались угрозы.

«Вы имели неосторожность зайти на мою территорию секса, не спросив моего разрешения — плохой мальчик! Посмотри, что ты наделал! Бедные девочки из-за тебя пострадали. Теперь тебя придется наказать за это!» — написала российская порноактриса в Instagram.

Instagram @berkova

Елена Беркова заявила, что ждет приезда Тилля Линдеманна в столицу, а уже после решит — что с ним делать дальше. При этом на кадрах теледива угрожающе хлещет кожаной плеткой по полу. Поклонникам сексуальное провокационное видео пришлось по вкусу.

«Хороша чертовка!»

«Секс-бомба!»

«Лобода будет ревновать!»

«Порви его!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что одна из героинь скандального порноклипа лидера группы Rammstein, заявила — многие девушки, снявшиеся в ролике, убежали из своих городов, потому что всерьез опасаются за свою жизнь.