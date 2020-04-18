Пенсионер будто бы «дематериализовался» в собственном жилище.

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Фото, видео: Известия / Константин Кокошкин; 5-tv.ru

Пенсионер загадочно исчез, зайдя в собственную квартиру в подмосковном городе Кашира. 68-летний мужчина, судя по записям с камеры видеонаблюдения, вошел в свой дом и больше не выходил из него. Вот только приехавший к нему сын Илья обнаружил — жилище пожилого человека пустует.

Наследник пропавшего гражданина рассказал о подробностях произошедшего в беседе с 5-tv.ru. По его словам, дверь квартиры была закрыта иначе, чем обычно. К тому же, в доме работали мультиварка, ноутбук, хотя, пенсионер всегда выключал электрические приборы, когда уходил. Телефон исчезнувшего лежал на диване.

Сын пропавшего утверждает, что у его отца никогда не было близких друзей, к которым он мог отправиться. Мужчина любил слушать музыку и заниматься спортом — дома у него есть специальный инвентарь. Проблем со здоровьем, в том числе с психическим, по словам Ильи, у его родителя не было.

«Это человек, который пишет стихи, занимается спортом. У него стоит штанга и турник. Он не просто дедушка с тремором. Музыку слушает. Он продвинутый дед. Не какой-то зачуханный», — заявил сын пропавшего.

Он также подчеркнул, что банковская карта пожилого мужчины «привязана» к его мобильному приложению. Никаких транзакций со счета исчезнувшего не производилось.

Наследник пенсионера обратился в полицию. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru писал, что двухлетняя девочка загадочно исчезла в Горном Алтае.

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