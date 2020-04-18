«Все время чем-то занимаемся»: лидер группы «Сплин» рассказал о плюсах самоизоляции

Петербургская группа «Сплин» сыграла двухчасовой онлайн-концерт для фанатов, которые вынуждены самоизолироваться из-за пандемии коронавируса. В преддверии выступления в таком необычном для коллектива формате лидер группы Александр Васильев рассказал 5-tv.ru, как воспринимает концерты без зрителей и чем занимается дома в самоизоляции.

Для «Сплина» это не первый опыт выступления по видеотрансляции, однако масштаб на этот раз был впечатляющим, признался музыкант. Подготовка при этом много времени не отняла, так как все участники группы — ответственные люди, и не хотят лишний раз рисковать здоровьем, собираясь вместе.

«Мы когда-то играли концерт онлайн, но такой большой, двухчасовой, впервые. Мы один раз встретились, поскольку мы все соблюдаем правила самоизоляции, вспомнили песни, составили программу», — сказал Васильев.

График гастролей на будущее, что примечательно, музыканты пока не составляют, так как непонятно, когда угроза COVID-19 минует, и будут сняты ограничительные меры. При этом дома артист не скучает, а уделяет время семье.

«Как день проводим? Замечательно! Мы так распланировали время, чтобы не сидеть без дела, все время чем-то занимаемся. С детьми уроки делаем, развивающие игры и все остальное», — поделился артист.

В ходе онлайн-выступления Александр Васильев ответил на вопросы публики, которые присылали ему в сети. Ранее 5-tv.ru писал, как группа «Сплин» опубликовала анимационный клип на песню «Воздушный шар».