«Главное, что не головоломка»: Варнава озадачила фанатов размышлениями о весне
Актриса поделилась пикантным снимком, попутно отметив, что каждую весну становится сильнее.
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Фото, видео: Instagram @kativarnava, @dvelichko
Екатерина Варнава, несмотря на самоизоляцию, почуяла силу природы. Она поделилась с подписчиками фото, на котором стоит в черной рубашке свободного кроя на голое тело.
«...и вновь я стала на одну весну сильней», — написала звезда.
Поклонники неоднозначно трактовали размышления Варнавы. Некоторые подумали, что у нее день рождения, но попали пальцем в небо. Другие отметили, что девушка стала часто выкладывать посты со скрытым смыслом. В большинстве же фанаты просто восхищались ее красотой.
«Вам очень идет такой образ! Женщина — загадка, но главное, что не головоломка»;
«Красота и сила в одной фотографии», — льстили актрисе фолловеры.
Среди комментаторов были и те, кому передалось весеннее настроение Варнавы.
«Каждую весну ощущение будто «меняется оперение”»;
«Самое золотое время для женщины!» — подмечали пользователи сети.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Варнава насмешила фанатов фото в образе королевы.
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