Футболисты «Краснодара» закатили вечеринку на карантине

Бразильский полузащитник «Краснодара» Вандерсон закатил у себя дома вечеринку, невзирая на карантин. Трансляцию с домашнего праздника спортсмен выложил в Instagram. Об этом сообщили на портале Metaratings.ru.

Мероприятие прошло в ночь с 17 на 18 апреля. Кроме друзей 25-летнего спортсмена, вечеринку посетил одноклубник и соотечественник Вандерсона Кайо. Компания распивала алкогольные напитки и курила кальян.

31 марта в Краснодарском крае был установлен полный запрет на передвижение по территории региона из-за распространения коронавируса. 12 апреля было принято решение ослабить режим карантина до уровня самоизоляции. Эта мера должна была действовать до 18 апреля, однако 17 апреля губернатор Вениамин Кондратьев вновь сообщил о введении карантина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в парках Петербурга за день оштрафовали 30 человек за нарушение самоизоляции.

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