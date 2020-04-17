Инспекторы комитета по законности и правопорядку начали патрулировать городские скверы в рамках реализации мер по предотвращению распространения коронавируса.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Известия / Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Тридцать человек оштрафованы в парках Петербурга 17 апреля за нарушение режима самоизоляции из-за коронавируса. Инспекторы комитета по законности и правопорядку начали патрулировать городские скверы в рамках реализации мер по предотвращению распространения инфекции, сообщает телеканал 78.

В ведомстве отметили, что данные меры введены из-за увеличения количества жителей Северной столицы, которые пренебрегают правилами безопасности.

«Сегодня сотрудники вышли в крупные петербургские парки, в том числе в Парк Победы и Удельный парк. <…> Уже составлено порядка 30 протоколов об административных правонарушениях», — говорится в сообщении.

В отношении нарушителей инспекторы применяют санкции статьи «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» КоАП РФ. Для физических лиц предусмотрен штраф до 30 тысяч рублей, для должностных — до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — до 300 тысяч рублей. Во всех случаях решение о наказании принимает суд.

Отмечается, что инспекторы комитета стараются предотвратить правонарушения путем профилактических бесед и напоминаний о необходимости соблюдения установленных правил.

«Инспекторы стараются предотвращать их, разворачивая людей при попытке зайти в парки, проводят с ними профилактические беседы, а также напоминают о возможной ответственности. Усиленное патрулирование продлится до позднего вечера и продолжится в выходные», — добавили в комитете.

Режим обязательной самоизоляции введен для всех жителей Петербурга, в особенности для граждан старше 65 лет. Помимо прочего, Смольный ввел запрет на посещение парков, а также спортивных и детских площадок.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Ленобласти разъяснил правила самоизоляции для жителей региона.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Тема:
Эпидемия коронавируса
17 апр
Безработным россиянам будут выплачивать максимальные выплаты
17 апр
Путин: регионы получат еще 36 миллиардов рублей для борьбы с коронавирусом
17 апр
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 17 апреля
17 апр
В России опробовали новейший метод лечения больных коронавирусом
17 апр
Глава Ленобласти разъяснил правила самоизоляции для жителей региона
17 апр
Эксперт рассказал, когда Петербург достигнет пика заболеваемости COVID-19
17 апр
«Береженого Бог бережет»: Путин о создаваемых резервах для борьбы с коронавирусом
17 апр
Власти Кубани продлили режим карантина из-за коронавируса до 30 апреля
17 апр
Путин и Макрон обсудили по телефону ситуацию с коронавирусом
17 апр
РПЦ просит власти допустить подготовленных священников в больницы Москвы
+3° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
73.94
-0.77 80.11
-1.17
Знаки зодиака, нацеленные только на серьезные отношения

Последние новости

20:29
Знаки зодиака, нацеленные только на серьезные отношения
20:21
Безработным россиянам будут выплачивать максимальные выплаты
20:13
Полицейский обвинил жительницу Сахалина в нарушении карантина, перепутав с другой женщиной
20:05
Путин: регионы получат еще 36 миллиардов рублей для борьбы с коронавирусом
19:59
Бесстрашные россияне лезли по балконам, чтобы спасти людей из горящего дома под Парижем
19:53
Предвыборный штаб главы Белого дома нашел занятие американцам на карантине

Сейчас читают

ТОП-3 женщин по знаку зодиака, которые обречены на одиночество
Глюкоза рассказала, как Богомолов уговорил ее раздеться на пляже
«По тысяче долларов за подписку»: Деми Роуз решила помочь оставшимся без работы из-за пандемии

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок