В парках Петербурга за день оштрафовали 30 человек за нарушение самоизоляции
Инспекторы комитета по законности и правопорядку начали патрулировать городские скверы в рамках реализации мер по предотвращению распространения коронавируса.
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Фото, видео: Известия / Андрей Эрштрем; 5-tv.ru
Тридцать человек оштрафованы в парках Петербурга 17 апреля за нарушение режима самоизоляции из-за коронавируса. Инспекторы комитета по законности и правопорядку начали патрулировать городские скверы в рамках реализации мер по предотвращению распространения инфекции, сообщает телеканал 78.
В ведомстве отметили, что данные меры введены из-за увеличения количества жителей Северной столицы, которые пренебрегают правилами безопасности.
«Сегодня сотрудники вышли в крупные петербургские парки, в том числе в Парк Победы и Удельный парк. <…> Уже составлено порядка 30 протоколов об административных правонарушениях», — говорится в сообщении.
В отношении нарушителей инспекторы применяют санкции статьи «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» КоАП РФ. Для физических лиц предусмотрен штраф до 30 тысяч рублей, для должностных — до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — до 300 тысяч рублей. Во всех случаях решение о наказании принимает суд.
Отмечается, что инспекторы комитета стараются предотвратить правонарушения путем профилактических бесед и напоминаний о необходимости соблюдения установленных правил.
«Инспекторы стараются предотвращать их, разворачивая людей при попытке зайти в парки, проводят с ними профилактические беседы, а также напоминают о возможной ответственности. Усиленное патрулирование продлится до позднего вечера и продолжится в выходные», — добавили в комитете.
Режим обязательной самоизоляции введен для всех жителей Петербурга, в особенности для граждан старше 65 лет. Помимо прочего, Смольный ввел запрет на посещение парков, а также спортивных и детских площадок.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Ленобласти разъяснил правила самоизоляции для жителей региона.
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