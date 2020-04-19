Бубны и четки против коронавируса: как маги и колдуны наживаются на доверчивых гражданах

Подходит к концу Страстная неделя. Она выдалась непростой во всех смыслах. Как по заказу оживились и, если так можно выразиться, представители потусторонних сил. На фоне пандемии их волшебный бизнес резко пошел в гору. Из небытия восстал даже Анатолий Кашпировский. Люди постарше хорошо помнят этого экстрасенса с ледяным взглядом и легендарной фразой «Даю установку!». Он собирал у телевизоров миллионы зрителей. И неважно, помогало или нет — смотрели все.

Так и сейчас люди готовы снова нести самым разным проходимцам миллионы рублей. А спектр услуг и предложений просто поражает — от вакцин до магических обрядов. Количество запросов в интернете на ритуал или спасительную таблетку выросло в несколько раз. У колдунов и чародеев время большой жатвы. Корреспондент МИЦ «Известия» Артур Ломидзе о здравом смысле, а еще о том, как не стать жертвами аферистов.

Белая шаманка в лесах Сибири проводит ритуал, изгоняющий коронавирус с земли. Рядом с повелительницей духов ее супруг, в губах он зажимает варган, входит в резонанс с природой. Отвлекать магов нельзя, они в трансе. И таких самозваных спасителей мира с бубнами, четками, летучими мышами и картами Таро сегодня развелось как тараканов на грязной кухне. Самый захудалый адепт самого безызвестного ковена и тот готов излечить от коронавируса.

Петербургская колдунья выхватывает вирус из видимой только ей черной дыры, и опережая ученых, побеждает заразу, проглотив ее и откашляв, уже видимо безобидную, сраженную. Но на всякий случай, предлагает еще и лекарство собственного разлива — 300 рублей за шкалик. Верующие в живительную силу пойла в очередь выстраиваются.

Маги и колдуньи всех мастей всегда окружали людей еще с пещерных времен. Сегодня все учатся общаться в сети, изоляция же, эти представители древнейшей профессии не отстают.

Ловко осваивают чуждое эфирным, в изначальном смысле этого слова, материям — цифровое пространство.

«От хвори земной и пандемии любой, от язвы моровой чумы моровой, проказы гноевой, коронавируса смертельного».

Другие грозно пророчат:

«Первый ребенок, рожденный после отмены карантина и открытия границ, станет президентом страны и изменит мир».

И в центре этой цирковой арены грозно возродилась фигура главного заклинателя еще Советского союза. Он лечил с голубых экранов. Теперь на волне коронавирусной паники ушел в цифру и через сеть клеймит позором новое поколение целителей.

«Люди, которые якобы выделяют биоэнергии и наставляют руки на экран, раз наставляют, а кто вы такие-то? Врач? Академик? Профессор?» — говорит Анатолий Кашпировский гипнотизер, экстрасенс.

«Я работаю в удаленном режиме, и сидя дома, нашел в сети гору магических советов, практик и ритуалов, а вот и вовсе готовая энергетическая вакцина от коронавируса. Можно смотреть онлайн. Вещь явно серьезная. Инструкция по применению длиннее, чем у некоторых лекарств. Автор уверят его средство содержит особые ключи сознания, принимать один раз в день опасно. Рискну, а пока принимаю, включу остатки критического мышления и посмотрю, что за светлый разум создал лекарство для человечества», — рассказывает корреспондент МИЦ «Известия» Артур Ломидзе.

«Осветление внутреннего ума и через несколько секунд у вас будет все светлым светло, просто большое в светлое пространство, и вы находитесь внутри него», — говорит Ян Гуцул.

Магом себя этот человек не считает — он мастер ключей сознания. Владеет искусством общения с деревьями.

Мы спросили так по какому же принципу работает его видео-энерго-вакцина, ответ затянулся на полчаса, но ясности не привнес. Лишь вопросов добавилось.

«Даже глухие могут слушать, и он будет у них работать. Она, по своей сути, не совсем вакцина, это просто название. Так что да, это вакцина», — сказал Ян Гуцул, мастер ключей сознания.

Кажется, мастер сам запутался, но даже на это есть спрос. Еще в феврале в русской части интернета каждый день искало магов чуть больше двух миллионов человек, то сегодня количество запросов выросло в два раза. Массовые магические психозы, происходят с печальной регулярностью, практически любой большой кризис в истории человечества сопровождался всплеском потусторонней активности шарлатанов.

«В девяностых годах появилось очень много телемагов, в тяжелые времена им было очень легко обманывать людей, потому что им было проще думать о том, как зарядить воду, чем о завтрашнем дне. К волшебному мышлению люди прибегают, когда им очень хочется переложить ответственность собственной жизни на кого-то другого», — считает Наталья Толстая, психотерапевт.

Михаил Лидин — активный борец с лженаукой, он с товарищами собрал миллион рублей, который готов отдать любому, кто докажет свои сверхспособности, но в рамках научного эксперимента, исключающего жульничество и подсказки. За несколько лет претендентов было много, провалились все. Скептик уверяет, называющий себя магом человек, либо шарлатан, либо сумасшедший, либо и то и другое.

«У нас есть рациональное мышление, а есть мышление магическое. Когда я чего-то хочу, и выражаю это желание в форме ритуала или обращения к высшим силам, принятие желаемого за действительное, оно у многих есть», — говорит Михаил Лидин сооснователь премии Гарри Гудини.

В большинстве случаев такая магическая помощь безвредна, просто бизнес, бьет только по кошельку уверовавших. Но есть ведь целители, которых в советские годы назвали бы вредителями. Их даже коллеги по цеху не переносят на дух.

«Тех экстрасенсов, которые лечат людей, надо поставить к стенке и расстрелять всех и для них — отдельный котел в аду», — уверена Николь Кузнецова, экстрасенс.

Готовя этот материал, мы разговаривали наверно с десятком целителей. Ни один и них не согласился приехать и провести обряд защиты от коронавируса лично. Боятся за свое здоровье. Но вот клиентам советуют поверить в их силы и не бояться выйти на улицу.

«Вот эти все повязки, оно, конечно, если человек должен заразится и погибнуть, оно, конечно, не поможет», — говорит шаманка Зарина.

«Я уже получил передозировку энерговакцины, смотрю, наверное, раз десятый, что строго запрещено. Обещанного успокоения не чувствую, а испытываю исключительно раздражение. Ведь кто-то в этот бред поверит и пренебрежет элементарной безопасностью, забудет о действительно важных вещах. Собираясь в магазин, не надо звать на помощь древних богов, обычная маска и перчатки уберегут», — подводит итог корреспондент МИЦ «Известия» Артур Ломидзе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие идеи породила эпоха пандемии.

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