Число инфицированных COVID-19 в России ежедневно увеличивается на 14-17%

За плечами третья неделя активной борьбы России с этим коронавирусным гадом. К сожалению, статистика пока настораживает. На этой неделе побит ежедневный рекорд заболеваемости. К тому же в стране не осталось регионов, куда бы не добралась зараза. Последним стала республика Алтай, где в четверг зафиксировали первый случай.

Всего к этому часу в России почти 37 тысяч заболевших. Скончались 313 человек. Важно понимать — нам удается удержать прирост заражения в плавном режиме, без всплесков, без катастрофы. Ежедневно число заболевших увеличивается на 14-17%. Еще десять дней назад этот же показатель был в районе 18-20%. Все говорит о том, что предпринятые президентом и правительством меры работают.

Пик пандемии еще не пройден. Он впереди. Об этом в пятницу Путин говорил на большом совещании, посвященном борьбе с коронавирусом и готовности российской системы здравоохранения. Поэтому именно в ближайшие недели, как минимум две, надо максимально ответственно подойти к вопросу самоизоляции. Мы не должны расслабляться. Слишком много негативных примеров перед глазами.

В той же Москве, местами попустительское отношение горожан, повлекло резкий рост числа заразившихся. И там вынуждены были ужесточить меры, ввести пропускной режим и начать штрафовать нарушителей. Давайте не повторять чужих ошибок. Потому что сейчас вирус бросился в другие регионы страны.

Вдумайтесь, число инфицированных людей без симптомов — 50%. Половина! У них нет температуры и сильного кашля. Но этим людям уже сделали анализы, сейчас они изолированы и получают лечение. А сколько таких же бессимптомных продолжают гулять по улицам, тут и там нарушая режим самоизоляции и заражая всех вокруг.

Помните, что сейчас буквально от каждого зависит, как будет развиваться ситуация в стране дальше.

Во-первых, пик еще не пройден. Посмотрите на этот график, он очень показателен. А во-вторых, достоверно неизвестно сколько может быть заболевших через две-три недели, а ведь это как раз инкубационный период.

Поэтому Владимир Путин принял сложное, но необходимое и единственно верное решение. Парад Победы 9 мая переносится. Об этом президент сообщил на совещании Совета Безопасности в четверг. Именно переносится. Сам праздник, конечно, остается. И 9-го числа мы все дома, безусловно отпразднуем великий День Победы. И еще раз вспомним о тех, кто подарил нам мирное небо над головой. О тех, благодаря кому, мы с вами сегодня живем.

«Уверен, что 9 Мая, День Победы, в этом году, как и всегда, станет объединяющим для общества, для нашего народа, для всей страны, придаст всем нам новые силы, чтобы преодолеть любые трудности и испытания. Мы заставим отступить угрозу, с которой столкнулись сегодня. И тогда обязательно проведем все запланированные на 9 мая мероприятия, сделаем это тепло и торжественно. Разумеется, в нынешнем, 2020 году. Тем более, что весь этот год объявлен в России Годом памяти и славы. Обнимем тогда наших ветеранов. Будет и наш главный парад в Москве, на Красной площади. И конечно, марш „Бессмертного полка“ обязательно будет», — заверил президент РФ Владимир Путин.

Да, конечно, страна сейчас проходит испытание самоизоляцией. Я согласен — это трудно, нелегко, муторно, но это — крайне необходимо. Поймите, я вас уверяю, вы потом спасибо за это скажете.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что число зараженных коронавирусом в мире за последние сутки увеличилось на 85 тысяч человек.

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