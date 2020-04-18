Число зараженных коронавирусом в мире за последние сутки увеличилось на 85 тысяч человек

Число зараженных коронавирусом в мире за 18 апреля увеличилось более чем на 85 тысяч человек и достигло 2 160 207 инфицированных. Рост заболеваемости за последние сутки более чем на две тысячи превысил данные за предыдущий день и на девять тысяч — статистику двухдневной давности.

Что касается летальных исходов, то их количество возросло за день более чем на шесть тысяч, то есть на две тысячи меньше, чем днем ранее. Согласно уточненным данным, всего от COVID-19 умерли 46 088 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения.

Отмечается, что больше всего инфицированных и погибших в Европе. Там коронавирус подтвержден у 1 086 889 человек, 97 201 скончались. На втором месте по числу подтвержденных случаев COVID-19 — Северная и Южная Америка. Там заражены 784 272 человек, 35 742 умерли. На третьей позиции — Западно-Тихоокеанский регион, куда входит Китай, Республика Корея и Япония. К 18 апреля там выявлены 129 256 заболевших и 5 598 летальных исходов.

Согласно опубликованным данным ВОЗ, отражающим распространение коронавируса в отдельных странах, больше всего инфицированных в настоящий момент наблюдается в США — 665 330 человем. Следом идут Испания с 188 068 зараженными, Италия, где COVID-19 подтвержден у 172 434 человек, Германия с 137 439 случаями заболевания и Великобритания, в которой инфицированы 108 696 человек. Десятое место в таблице занимает Россия. По данным на 18 апреля, в ней коронавирусом заражены 36 793 человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что антималярийный препарат из КНР начнут применять в РФ для лечения коронавируса.

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