Сидим дома: вирусолог рассказал, когда Россия победит эпидемию коронавируса
По словам руководителя лаборатории геномной инженерии МФТИ Павла Волчкова, главное, неукоснительно соблюдать режим самоизоляции.
Фото: Известия / Дмитрий Коротаев
Россия сможет преодолеть распространение COVID-19 в июне, но для этого нужно неукоснительно соблюдать текущие карантинные меры. Своим прогнозом в интервью RT поделился руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.
По мнению вирусолога, при благоприятном развитии событий число новых зараженных будет стремиться к нулю уже к началу июня. Главным условием для появления этой тенденции — сидеть дома. При этом карантинные меры должны сохраняться как минимум четыре недели, так как инкубационный период COVID-19 составляет две недели.
«От нас с вами многое зависит, потому что один инфицированный человек заражает десять новых», — особо подчеркнул Волчков.
Ученый также обратил внимание на то, что крайне опасны для здоровья и жизни в условиях пандемии изолированные, плохо вентилируемые помещения. Однако и на улице надо не терять бдительности — соблюдать дистанцию и носить маску.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что эксперты рассчитали сроки завершения эпидемии COVID-19.
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