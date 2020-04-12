Пандемия закончится. Это неизбежно. Другое дело, что выйти из нее надо с минимальными последствиями. А еще вооруженными знаниями и вакцинами.

Посмотрите, что творится в Европе. А в США? Там вообще смертность на этой неделе превысила итальянскую. И до сих пор никаких обнадеживающих новостей. Сейчас многие ученые делают свои прогнозы, медики, биологи, математики. Да и не только ученые.

Как сказал президент на этой неделе: сейчас вся страна — вирусологи. Прогнозов действительно хватает, и каким из них можно верить? На какие ориентироваться? Очень сложно разобраться в хитросплетениях цифр, терминов, теорий. Со стороны выглядит так, будто человечество пытается в темноте нащупать выход.

Артур Ломидзе вошел в эту темную комнату с фонариком в руках и вместе с ведущими прогнозистами — расставит все по местам, чтобы вы не споткнулись на пути к выходу.

«Инфицирует 70 процентов населения».

«С точки зрения экономики происходящие события классифицируются как джокер».

«Теплое время будет способствовать прекращению передачи вируса».

«Как только ежовые рукавицы ослабнут, эта экспонента все равно пойдет и все равно взорвется».

«Может наступить апокалипсис анархии».

Когда же кончится пандемия. Когда снимут ограничения. И каким будет новый мир? Вопросы, которые беспокоит сегодня всех. И ответов, кажется, нет ни у кого. Еще в 1920 году математики придумали модель, позволяющую рассчитать, как будет развиваться почти любая эпидемия. И сегодня они в авангарде фаталистов — царица наук учитывает много факторов. Самый важный — это сколько человек заражает один больной.

«Распространение болезни — это цепная реакция, например, взрыв атомной бомбы это экспоненциальный процесс: один два нейтрона выбивают еще несколько нейтронов и происходит взрыв», — объясняет доцент механико-математического факультета МГУ Глеб Носовский.

Но это законы бездушной математики, в которой достаточно ошибиться с одной переменной и все расчеты летят в корзину. Математики из института Хопкинса еще в конце марта, когда в родных США уже бушевал коронавирус, авторитетно напророчили России аналогичный апокалипсис. Но мы ударили на опережение — ввели сдерживающие меры. И вот кривая взрывного роста сгладилась. Зараженных на порядки меньше, не говоря уже о погибших. Но до победы еще далеко.

«Надо, чтобы мы вышли на плато, на реальное плато. Не то, которое вот-вот-вот, а его все нет. А реальное плато. После этого начнется снижение», — поясняет доктор медицинских наук, руководитель отдела микробиологии латентных инфекций института имени Гамалеи Виктор Зуев.

Но как же математические выкладки? Снятие ограничений тут же приведет к взрыву, напоминают теоретики. Ответить могли бы практики — власти Китая. Там жители Уханя уже могут свободно гулять, где захотят, и не умирают от этого.

«Им помогли беспрецедентные меры уровня военного карантина. Наша система предотвращения инфекционных заболеваний. Она от нас Китаю ушла. Это то, как Китай научился пользоваться нашими же мерами, мы им в свое время рассказывали, как предотвращать инфекции», — рассказывает заведующей лабораторией геномной инженерии Павел Волчков.

Но также, как в Китае не получится, расстрел за нарушение картина — это слишком. Но и европейского сценария не хочется. Вот Германия — уже больше 100 тысяч зараженных и повсеместные демонстрации — за свои права… гулять.

«Наши демократические права сильно урезаются, но я скажу защитная маска это не намордник».

По мнению специалистов именно правительственная слабость и страх потерять очки на политической арене погубили Европу. Еще один очаг коронавируса США! А ведь все те же ученые из университета Хопкинса уверяли: Штаты готовы к эпидемии. Дональд Трамп потрясал расчетами.

«Мы максимально снизили риск для американского народа. У нас есть эксперты, к которым обращаются другие страны, когда что-то происходит как сейчас. Мы готовы ко всему», — заявил президент США Дональд Трамп.

Цена самоуверенности мистера президента — полмиллиона зараженных. В сутки погибает 2000 тысячи человек. Вот она страшная настоящая математика, без переменных. И вот уже прогнозы не математиков, а фантастов и футурологов нависают над сверхдержавой.

«Начинают нападать друг на друга, грабить, убивать. И этого боятся в Штатах. Мы видим огромный спрос на оружие», — поясняет кандидат технических наук, старший научный сотрудник Института системного анализа РАН, футуролог Алескандр Кононов.

Испания и Италия отнеслись к призывам посидеть дома легкомысленно. И тысячи больных одновременно повезли в клиники, но помочь сразу всем инфицированным возможности уже не было.

«Мы вынуждены отказывать старикам в аппаратах вентиляции легких и отдавать их молодым потому что у них больше шансов выжить».

Нам всем сейчас хотелось бы конкретики, когда можно будет снять меры изоляции. Вопрос, который волнует каждого. В том числе и президента. Но даже люди, которые бьются с короновирусом на передовой, у которых самые точные и последние данные, вынуждены ждать.

«Этот срок который определен до конца апреля вынужденных отпусков, как вы думаете, он может быть сокращен?» — спросил ученых Владимир Путин.

«Я думаю мы к этому вопросу, Владимир Владимирович, можем вернуться через неделю, когда пройдет инкубационный период после разобщения и будет понятно, какие тренды в заболеваемости», — ответил на встрече с главой государства директор РНИ противочумного института «Микроб» Владимир Кутырев.

Те, кто больше всего устал от давящих стен сами отдаляют этот момент. Безответственные прогулки на свежем воздухе могут подтолкнуть Россию к сценарию не китайскому, а испанскому.

«Вот эти шашлычные разгульные „ковиды“… Они будут до субботы нарастать, если мы сейчас не добавим дровишек в этот пожар, тогда мы выйдем через неделю на плато и кривую серьезно сгладим», — поясняет директор института экономики здравоохранения Лариса Попович.

Китаю понадобилось полтора месяца, чтобы снять карантин с Уханя. Мы можем справиться намного быстрее. Ведь вирус к нам занесли, когда о нем хоть что-то уже знали. Он не распространялся бесконтрольно несколько месяцев, как в Поднебесной. Но что делать потом? В первую очередь нужно лекарство. Сегодня в России тестируется 30 препаратов и два из них уже показали свою эффективность. Следующая линия обороны — вакцина. Обычно на ее разработку уходит до года. Но не в нашем случае.

«До десятого мая мы отработаем технологию получения готовой лекарственной формы, получим серию вакцин для доклинических исследований. Мы предлагаем провести доклинические исследования вакцин на безопасность до 22 июня», — заявил первый проректор Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Ринат Максютов.

Пока врачи работают, остальные эксперты (математики, политологи и экономисты) сходятся в одном — мир не просто изменится, он уже стал другим. Мир, в котором, наконец, поняли: лучший путь выхода из кризиса — это взаимовыручка и поддержка. Война с общим врагом может стать поводом для перезапуска международных отношений, не только по политическим соображениям, но и эпидемиологическим. Ведь, если у соседа пожар, лучше помочь ему его потушить, чем сгореть всем вместе.